Ogłoszono, kto dostanie trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19. Uprawnionych będzie pół miliona mieszkańców UK

Fot. Getty

Aż pół miliona osób w Wielkiej Brytanii będzie uprawnionych do otrzymania trzeciej dawki szczepionki. Trzeciej dawki nie należy jednak mylić z jesiennym programem boosterowym. Decyzja w sprawie tego ostatniego wciąż nie zapadła.

Rządowa komisja Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) ogłosiła rekomendację w kwestii trzeciej dawki szczepionki. Jak podkreślają członkowie komisji, trzecia dawka nie ma być tzw. boosterem przedłużającym odporność ogółu populacji, ale ma stanowić część podstawowego programu szczepień. W sprawie jesiennego programu boosterów, dostępnych dla ogółu mieszkańców UK, decyzji jeszcze nie podjęto. Kto zatem dostanie trzecią dawkę i dlaczego?

Kto dostanie trzecią dawkę szczepionki przeciw Covid-19?

JCVI zdecydowało, że trzecią dawkę będą mogły otrzymać osoby, których układ odpornościowy jest bardzo słaby. Według szacunków, uprawnionych do trzeciej dawki będzie zatem od 400 000 do 500 000 mieszkańców Wielkiej Brytanii. Ważne jest przy tym, że szczepionki będą podawane osobom, które ukończyły co najmniej 12 lat.

Według najnowszych badań Octave, do których odwołuje się rządowa komisja JCVI, wśród osób z osłabionym układem odpornościowym, około 40 proc. to osoby, których organizmowi nie udało się uzyskać silnej odpowiedzi immunologicznej po przyjęciu dwóch dawek szczepionki. W związku z tym JCVI zdecydowała o podaniu tym osobom trzeciej dawki szczepionki, w nadziei na uzyskanie w końcu takiego poziomu odporności u tych osób, który realnie ochroni je przed poważnymi konsekwencjami Covid-19, na które osoby te mogą być szczególnie narażone. Jak podkreśla komisja, badania nad efektywnością trzeciej dawki u osób z obniżoną odpornością wciąż dopiero trwają, jednak na podstawie analiz dotychczas uzyskanych wyników JCVI stwierdziło, że ryzyko negatywnych skutków jest bardzo małe, a potencjalne korzyści je przeważają.

Do osób, które najczęściej miały problem z uzyskaniem pełnej odpowiedzi immunologicznej po dotychczasowych szczepieniach, należą przede wszystkim osoby z określonymi schorzeniami zdrowotnymi, takimi jak zaawansowany HIV, nowotwory krwi (np. białaczka), niedawne przeszczepy narządów czy inne przypadłości wymagające przyjmowania leków obniżających odporność organizmu. Decyzje co do tego, kto ostatecznie zostanie zakwalifikowany do trzeciej dawki szczepionki w UK, mają być podejmowane indywidualnie przez lekarzy i konsultantów medycznych do tego wyznaczonych.