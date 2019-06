Sympatie narodowe Brytyjczyków - jakie nacje są lubiane w UK, a jakie nie?

Jaki jest ich stosunek do Polaków?

Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" specjalistyczny portal Jetcost przeprowadził ankietę wśród Brytyjczyków w której zapytano ich o rozkład sympatii wobec przedstawicieli innych krajów europejskich. Ponad 2300 osobom zadano bardzo proste pytanie. Jaki jest ich stosunek do Europejczyków? Mieli się określi jako "przyjaźni", "nieprzyjaźni" lub "obojętni". Co się okazało, jakie były wyniki tej ankiety?

Wygrali Holendrzy, którzy zostali uznani za najbardziej przyjaznych ludzi w Europie, według Brytyjczyków. W sumie 73 procent respondentów uznało, że osoby z Holandii są najbardziej przyjazne. Niewiele mniejszą sympatię cieszą się Portugalczycy, na których wskazało 70 procent ankietowanych. Dużą sympatią wśród Brytyjczyków cieszą się również Hiszpanie (67%), Szwedzi (64%) oraz Irlandczycy "z południa" (62%).

Z kolei skrajnie odmienne oceny wzbudzili Francuzi, co nijak nie może dziwić, biorąc pod uwagę historyczne zaszłości dzielące kraje po obu stronach Kanału La Manche. Aż 46 proc. mówiło o "nieprzyjaźni" w tym przypadku. Na dalszych miejscach uplasowali się Węgrzy (41%), dość zaskakująco Szwajcarzy (38 %), Finowie (34%) i Niemcy (31%).

Na pytanie jakie cechy świadczą o przyjaznym stosunku przedstawicieli innych europejskich krajów Brytyjczycy odpowiadali: "byli gościnni" (26%), "prowadzili rozmowę" (23%) i "rozmawiali ze mną w języku angielski" (18%). A przejawy niegościnności? "Nie chcieli nawiązać rozmowy" (20%), "nie rozmawiali ze mną po angielsku" (16%) i " ich akcent brzmiał nieprzyjaźnie "(13%).

My z kolei jesteśmy ciekawi w jaki sposób działa to w drugą stronę. Jak brytyjskich turystów, szczególnie tych z Anglii, oceniają na przykład Hiszpanie mieszkający lub pracujących w turystycznych miejscowościach lub Polacy z Krakowa...