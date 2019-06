Pasażerowie Ryanaira wściekli na Brytyjki – Zorganizowały sobie wieczór panieński na pokładzie samolotu [wideo]

Fot. YouTube

Do skandalicznych zachowań doszło na pokładzie samolotu Ryanaira lecącego z Birmingham do Alicante. Wyraźnie pijane Brytyjki rozpoczęły swój wieczór kawalerski będąc jeszcze w powietrzu, a załoga nie zrobiła nic, żeby je uspokoić.

O nagannych zachowaniach Brytyjek na pokładzie samolotu Ryanair opowiedział na łamach „Daily Star Online” Robert Malton, który podróżował do Hiszpanii, żeby uczcić 5. rocznicę swojego małżeństwa, a także żeby zobaczyć swoją 2-letnią wnuczkę. Mężczyzna nie spodziewał się jednak, że standardowy lot zamieni się dla niego w koszmar.

„Nigdy nie leciałem samolotem w tak ogromnym hałasie. To chyba najgorszy lot na pokładzie Ryanaira, który przydarzył się mnie i mojej żonie” - wyznał rozżalony Brytyjczyk. A następnie opisał bardziej szczegółowo przebieg zdarzeń: „Wszystko zaczęło się już w momencie, gdy grupa rozbawionych dziewczyn weszła na pokład samolotu. Wszystkie były już wyraźnie pod wpływem. Były głośne i ciągle zmieniały miejsca. Zdawało mi się, że nie masz prawa tego robić na pokładzie samolotu, ale załoga nie reagowała na takie zachowanie. W miarę trwania lotu hałas stawał się coraz bardziej nie do zniesienia”.

Czytaj także: Ryanair najgorszą linią lotniczą. Aż 70 proc. pasażerów unika latania irlandzkimi liniami

Robert Malton kilkukrotnie zwrócił uwagę na fakt, że załoga Ryanaira zupełnie nie przejmowała się tym, co miało miejsce na pokładzie. „Dla nasz wszystkich było oczywiste, że te dziewczyny miały alkohol w butelkach imitujących butelki z sokiem. Jeśli my to wiedzieliśmy, to dlaczego załoga tego nie dostrzegła?” - zadał retoryczne pytanie na łamach „Daily Star Online”. Później natomiast, gdy został upomniany przez stewardessę, by podnieść stolik, dodał lekko ziryrowany: „Jestem przekonany, że załoga bała im się cokolwiek powiedzieć, ale szybko zareagowała, żeby mi zwrócić uwagę, żebym podniósł stolik, a było to jeszcze przed włączeniem się sygnalizacji 'zapiąć pasy'”.

Zobacz też: Kobieta pomyliła wyjście z samolotu z... toaletą! Lot z Manchesteru miał niemal 8-godzinne opóźnienie