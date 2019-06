Rozmowa z obcymi w drodze do pracy – Czy Brytyjczycy różnią się tu czymś od Polaków?

Fot. Getty

Już wkrótce na antenie BBC zostanie wyemitowany film dokumentalny dotyczący rozmawiania z obcymi ludźmi w drodze do pracy. Eksperyment, w którym wzięło udział 700 osób, ma pokazać, czy Brytyjczycy generalnie chętnie urządzają sobie pogawędki w środkach komunikacji publicznej z podróżującymi wraz z nimi, obcymi ludźmi, czy, wręcz przeciwnie, stronią od takich rozmów.

Eksperyment, który będzie można prześledzić w programie BBC, bazuje na podobnym eksperymencie przeprowadzonym niedawno w Chicago. W badaniu w USA, kierowanym przez profesora Nicholas Epley'a z University of Chicago, przeanalizowano zachowania ludzi odnośnie rozpoczynania konwersacji z obcymi osobami w drodze do pracy, w trakcie wypoczynku w parku, czy też podczas innych jeszcze sytuacji, do jakich dochodzi w miejscach publicznych. Efekty eksperymentu w Stanach Zjednoczonych okazały się zaskakujące, co tylko zachęca do przyjrzenia się, jak sprawa ta wygląda w Zjednoczonym Królestwie oraz jaki stosunek mają do niej nasi rodacy.

A co wykazał test przeprowadzony w Chicago? Przede wszystkim to, że ludzie mocno nie doceniają pozytywnego wpływu rozmowy z obcą osobą na ich ogólne samopoczucie. Większość ankietowanych, zapytanych o ich stosunek do rozmów z obcymi osobami w środkach komunikacji publicznej, była im przeciwnych i wyraźnie zaznaczała, że podróż, podczas której trzeba by rozmawiać, raczej by ich rozdrażniła. Tymczasem po przeprowadzeniu eksperymentu okazało się, że w trakcie eksperymentu większość osób zachęconych do konwersowania z obcymi, była z tego faktu więcej niż zadowolona.

Jedynie 40 proc. badanych zaznaczyło, że ich zdaniem ludzie siedzący obok chcieliby z nimi porozmawiać w drodze do pracy. Tymczasem eksperyment wykazał, że w każdym wypadku obca osoba zagadana przez osobę biorącą udział w badaniu, była do takiej konwersacji chętna. Eksperyment zadał więc kłam powszechnemu przekonaniu, że ludzie podróżujący do pracy, tak jak my, chcą być w tym czasie jedynie ze swoimi myślami.

W oczekiwaniu na dokument BBC warto jest się zastanowić nad naszym podejściem do rozmawiania z obcymi? Czy Polacy lubią konwersować z przypadkowo napotkanymi osobami? Czy jako imigranci w Anglii lubimy/jesteśmy skłonni zagadywać obcych Anglików? Czekamy na Wasze komentarze w tej sprawie!