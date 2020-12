Padła gigantyczna wygrana w loterii EuroMillions! Zwycięzca zgarnie rekordową sumę £175 mln

Fot. Getty

Kumulacja w loterii EuroMillions została rozbita! W piątkowy wieczór pewien szczęśliwiec wygrał rekordową sumę £175 mln.

Takiej kumulacji w loterii EuroMillions jeszcze nie było! Astronomiczna suma pieniędzy w wysokości £175 mln (ok. €200mln) uzbierała się po tym, jak w poprzedni wtorek przepadła główna nagroda, ponieważ nikt nie wytypował pięciu poprawnych cyfr (16 osób wygrało „tylko” po £11 680). Tym razem jednak „bank” w paneuropejskiej loterii został rozbity, a zwycięzca, po odbiorze wygranej, w trybie natychmiastowym stanie się bogatszy niż Adele (£150mln), Sir Tom Jones (£170mln), czy golfista Rory McIlroy (£170mln).

Rekordowa wygrana w Euromillions – jaki kupon wygrał?

Rekordową wygraną w loterii EuroMillions zgarnie wybraniec fortuny, który zaznaczył na kuponie cyfry 6, 9, 13, 24 i 41, a także tzw. Lucky Stars – 3 i 12. Poza tym wiadomo już też, że szczęśliwy kupon został kupiony we Francji, ale gdzie dokładnie to nastąpiło, to pozostaje jeszcze tajemnicą.

Gra na loterii EuroMillions

Loteria EuroMillions to swego rodzaju pierwsza, paneuropejska gra liczbowa, która wystartowała w lutym 2004 r. Loteria cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród obywateli państw założycielskich – Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii. Losowania w EuroMillions mają miejsce dwa razy w tygodniu w Paryżu – w każdy wtorek i piątek wieczorem. Aby zgarnąć główną nagrodę należy poprawnie wytypować pięć głównych liczb losowanych w maszynie Stresa i dwie tzw. szczęśliwe gwiazdy, losowane w maszynie Paquerette. Prawdopodobieństwo wygrania jakichkolwiek pieniędzy w EuroMillions wynosi 1:13, czyli niewiele, gdy popatrzymy na polską loterię Lotto, gdzie takie prawdopodobieństwo wynosi zaledwie 1:57.