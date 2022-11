Święto Niepodległości w Polsce i brytyjski Dzień Pamięci — jak świętuje się 11 listopada w UK i w Polsce?

11 listopada to ważny dzień nie tylko dla Polaków, którzy celebrują w tym terminie narodowe Święto Niepodległości, ale również dla Brytyjczyków. Co i w jaki sposób świętuje się na Wyspach tego dnia? Czym różni się Remembrance Day od Armistice Day? O co chodzi z tymi makami? Zapraszamy do lektury!

11 listopada jest wyjątkowym dniem dla wielu państw Europy i świata, ponieważ właśnie tego dnia w roku 1918 zakończyła się pierwsza wojna światowa. Polska tego samego dnia odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli i zaborów. Z kolei Wielka Brytania oraz inne kraje Wspólnoty Narodów, a także państwa walczące po stronie alianckiej, upamiętniają w tym dniu poległych w czasie I wojny światowej i innych konfliktów zbrojnych.

Jak wiadomo w naszej ojczyźnie narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest świętem państwowym, które ma na celu uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto zostało ustanowione jeszcze 1937 roku, jednak w 1945 roku Krajowa Rada Narodowa z ramienia Polskiej Partii Robotniczej zawiesiła święto. Zostało ono przywrócone dopiero w 1989 roku, po zmianie ustrojowej. Jak to wygląda w UK?

W jaki sposób Brytyjczycy świętują 11 listopada?

Zacznijmy od pojęcia Armistice Day (w wolnym tłumaczeniu Dzień Zawieszenia Broni) obchodzony jest co roku 11 listopada, aby uczcić rozejm podpisany między Aliantami a Niemcami w Compiègne we Francji o 5:45 rano, który skutkował zaprzestaniem działań wojennych na froncie zachodnim. Ustalenie te weszły w życie o jedenastej rano, a więc o „jedenastej godzinie jedenastego dnia jedenastego miesiąca” 1918 roku. Warto jednak dodać, iż według Thomasa R. Gowenlocka, oficera wywiadu z 1. Dywizji USA, ostrzał z obu stron trwał przez resztę dnia, kończąc dopiero o zmroku. Rozejm wygasł początkowo po 36 dniach i musiał być kilkakrotnie przedłużany. Formalne porozumienie pokojowe zostało osiągnięte dopiero po podpisaniu traktatu wersalskiego w następnym roku.

Pierwsze obchody Armistice Day odbyły się właśnie w UK, a konkretnie w Pałacu Buckingham za rządów króla Jerzego V, który wydał „bankiet na cześć Prezydenta Republiki Francuskiej” w godzinach wieczornych 10 listopada 1919 roku. Z kolei oficjalne uroczystości z okazji Dnia Zawieszenia Broni odbyły się na terenie Pałacu Buckingham rankiem 11 listopada i obejmowały dwuminutową ciszę na znak szacunku dla tych, którzy zginęli na wojnie.

Armistice Day, Remembrance Day i Remembrance Sunday — czym są te święta?

Armistice Day obchodzony jest we Francji, jako święto narodowe, podobnie jak w wielu innych krajach, które walczyły po stronie Aliantów w trakcie I wojny światowej. Niektóre kraje postanowiły jednak przyjąć inne tradycje związane z datą 11 listopada. W Wielkiej Brytanii i w krajach Wspólnoty Narodów obchodzi się Remembrance Day (Dzień Pamięci), a na przykład w USA — Veterans Day (Dzień Weteranów).

Dzień Pamięci jest świętem, w którym oddaje się cześć żołnierzom, którzy oddali swoje życie na frontach I wojny światowej dwiema minutami ciszy. Każdy, kto ma taką sposobność, w tym momencie przerywa to, czym się zajmował i wspomina ludzi, bez których wygranie „Wielkiej Wojny” nie byłoby możliwe. Termin obchodzenia Remembrance Day pokrywa się z rocznicą podpisania rozejmu kończącego jeden z największych i najbardziej krwawych konfliktów w historii świata.

Co symbolizują kwiaty maku?

Zamiennie z nazwą Remembrance Day używa się także określenia Poppy Day (Dzień Maku). Dlaczego? Otóż kwiat maku jest symbolem krwi przelanej na frontach wojen. Przypięte do klap kurtek i płaszczy nosi się je od 1 do 11 listopada. Oprócz swojej symbolicznej wymowy mają również inną wartość — sprzedawane są przez Brytyjską Legię Królewską (The British Royal Legion), a dochód przeznaczony jest na rzecz weteranów. Co ciekawe, także Polacy pamiętają o tym święcie. Od kilku lat w Poznaniu cmentarzu wojennym Wspólnoty Brytyjskiej z tej okazji składane są kwiaty.

Warto również dodać, iż nie należy mylić Remembrance Day z Remembrance Sunday, bo to zupełnie inne święto! Otóż w Wielkiej Brytanii oprócz Dnia Pamięci jest obchodzona Niedziela Pamięci, która obchodzona jest w drugą niedzielę listopada. Tego dnia Brytyjczycy oddają hołd żołnierzom i cywilom poległym we wszystkich konfliktach zbrojnych od pierwszej wojny światowej. Tak się złożyło, że choćby w 2018 roku te dwa święta wypadły w tym samym dniu. Z kolei w 2022 roku Dzień Pamięci będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę 13 listopada.

Jak wyglądają uroczystości 11 listopada w UK?

Główne uroczystości związane z Remembrance Sunday odbywają się przy Cenotafie przy Whitehall. Monument został uznany przez społeczeństwo za symboliczny grób wszystkich ofiar wojny, tam składane są kwiaty i wieńce. Rokrocznie przy Whitehall gromadzą się tłumy mieszkańców Wysp, żeby wziąć udział w tych uroczystościach.

