Świat poruszony zabójstwem dziennikarki w Irlandii Północnej. Lyra McKee zginęła w trakcie zamieszek w Londonderry

Z całego świata płyną kondolencje do Irlandii Północnej i dla rodziny Lyry McKee, która w czwartek wieczorem została zastrzelona w trakcie zamieszek w Londonderry. Poza Theresą May, premierem Irlandii i liderami wszystkich partii politycznych w Irlandii Północnej, głos w sprawie zabrał sam Bill Clinton, który przed laty aktywnie uczestniczył w rozwiązaniu konfliktu w Irlandii.

Do zabójstwa 29-letniej dziennikarki doszło dokładnie 21 lat po podpisaniu Porozumienia wielkopiątkowego, które zakończyło trwający ponad 30 lat konflikt w Irlandii Północnej. Lyra McKee, uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych dziennikarek w Irlandii Północnej młodego pokolenia, zginęła od strzału w trakcie relacjonowania zamieszek w Londonderry. Chwilę przed śmiercią McKee opublikowała na swoim profilu na Twitterze zdjęcie ze starć policji z bojówkami Nowej Irlandzkiej Armii Republikańskiej (Nowa IRA) nazywając je „zupełnym szaleństwem”.

Zabójstwo młodej dziennikarki stanowczo potępili wszyscy prominentni politycy brytyjscy i irlandzcy. Premier Theresa May mówiła o „szokującej” i „kompletnie bezsensownej” śmierci, a także złożyła hołd dziennikarce, która zginęła „odważnie wykonując swoją pracę”. W znacznie ostrzejszym tonie wypowiedział się premier Irlandii Leo Varadkar, który zaznaczył, że „ani w Irlandii, ani w Irlandii Północnej nie ma miejsca ani uzasadnienia dla przemocy politycznej”. Varadkar odciął się również stanowczo od ugrupowania Nowa IRA, której to członkowie prawdopodobnie stoją za zabójstwem. - Ci, którzy przeprowadzili atak, nie dzielą poglądów z naszym narodem ani z republiką, a my ich odrzucamy. To nie był atak na jednego obywatela, ale na nas wszystkich, na nasz naród i nasze swobody – stwierdził stanowczo premier.

O „szoku, wściekłości i wielkim smutku” mówił także w związku ze śmiercią Lyry McKee prezydent Irlandii Michael D. Higgins. Wtórowali mu liderzy wszystkich głównych organizacji politycznych w Irlandii Północnej, zaznaczając w specjalnym oświadczeniu, że ”morderstwo Lyry było atakiem na wszystkich członków [północnoirlandzkiej] społeczności”, a także nazywając atak „bezcelowym i daremnym aktem mającym na celu zniszczenie postępu, którego dokonano przez ostatnie 20 lat”.

Głos w sprawie zabrał nawet sam prezydent Bill Clinton, który poinformował, na Twitterze, że jest załamany zabójstwem młodej dziennikarki. „[Jestem] zrozpaczony morderstwem Lyry McKee i przemocą w Derry. Wyzwania stojące dziś przed Irlandią Północną są realne - ale nie możemy porzucić ostatnich 21 lat ciężko wypracowanego pokoju i postępu. Ta tragedia przypomina nam, ile każdy z nas ma do stracenia, jeśli byśmy to zrobili” - napisał były prezydent USA na portalu społecznościowym.

Heartbroken by the murder of Lyra McKee and the violence in Derry. The challenges in NI today are real--but we cannot let go of the last 21 years of hard-won peace and progress. This tragedy is a reminder of how much everyone has to lose if we do.