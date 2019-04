Brexit: Przez podwyżki cen brytyjskie rodziny wydają miliardy funtów więcej na codzienne zakupy - wynika z najnowszych badań

Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii wydają łącznie miliardy funtów więcej na codzienne zakupy z powodu podwyżek cen związanych z Brexitem, jak wykazały najnowsze badania przeprowadzone przez People's Vote. Z powodu Brexitu przeciętna rodzina w UK poniosła około 550 funtów dodatkowych wydatków konsumenckich - nie licząc innych kosztów, np. wzrostu rachunków za energię.

Jak podaje "The Independent", spadek wartości funta po referendum w 2016 roku doprowadził do tego, że sumy pieniędzy wydawanych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa na importowane towary są o wiele większe niż się spodziewano. Zwykli konsumenci i przedsiębiorcy musieli zapłacić łącznie co najmniej 15 miliardów funtów - kującą te same produkty, co kiedyś.

W UK istnieje około 27 milionów gospodarstw domowych, zatem na przeciętne gospodarstwo przypadło co najmniej 550 funtów dodatkowych wydatków od 2016 roku. Według People's Vote cena kawy filtrowanej wzrosła o 10 proc., podobnie wzrosła cena bananów, a kieliszek wina kupionego w pubie lub restauracji jest obecnie droższy o 8 proc.

Poprzednie badania, przeprowadzone przez naukowców z University College London (UCL), wykazały, że Brexit spowodował również wzrost rachunków za energię średnio o 75 funtów rocznie.

Dane na temat podwyżek cen dotyczą tylko produktów importowanych spoza UE. Koszt zakupu towarów z krajów europejskich również będzie wzrastać, co oznacza, że rzeczywista wartość dodatkowych wydatków przeciętnego brytyjskiego gospodarstwa domowego z czasem będzie prawdopodobnie jeszcze wyższa niż obecnie.

Według "The Independent", wzrost cen dotknął również przedsiębiorców. Od 2016 roku brytyjskie firmy wydały dodatkowo 4,4 miliarda funtów na sprzęt maszynowy i transportowy. Kolejne 2,9 mld funtów wydano na "paliwa mineralne, smary i materiały pokrewne", a 924 mln funtów na "chemikalia i produkty pokrewne".

Posłanka Jo Swinson z Lib Dem, zwolenniczka People's Vote, powiedziała: - "Wielka brexitowa presja powoduje, że sytuacja wielu rodzin pogorszyła się, a brytyjskim firmom trudniej jest inwestować i konkurować".