Theresa May przyłapana w żółtej kamizelce odblaskowej jak zawiaduje wyścigiem wielkanocnym

Fot: Twitter (@DailyMailUK)

Premier Wielkiej Brytanii pojawiła się w Wielki Piątek na maratonie wielkanocnym w spoiw okręgu wyborczym. Uśmiechnięta szefowa rządu kieruje biegaczami, mając na sobie żółtą kamizelkę bezpieczeństwa.

W opublikowanym przez "The Independent" filmiku, Theresa May ma na sobie kamizelkę odblaskową i pomaga w zarządzaniu wyścigiem, który odbył się w Wielki Piątek w jej okręgu wyborczym. Premier wróciła właśnie ze swojego urlopu wielkanocnego.

Theresa May spotted in yellow vest working as marshal at an Easter race https://t.co/xeAfWIuyfr — The Independent (@Independent) 19 kwietnia 2019

Na nagraniu widzimy, jak uśmiechnięta premier wskazuje drogę oraz rozdaje wodę spragnionym biegaczom podczas wyścigu biegowego w Maidenhead. Na wydarzeniu Theresa May pojawiła się wraz z mężem Filipem. Szefowa rządu zrobiła też sobie kilka selfie z osobami oglądającymi zawody. "The Independent" ironicznie zauważył, że - w przeciwieństwie do posłów konserwatywnych - uczestnicy wyścigu grzecznie podążali za wskazówkami brytyjskiej premier.

Theresa May dons a hi-vis vest and hands out water to thirsty runners as she takes a break from Brexit to help marshal a Good Friday race https://t.co/KQNg1Y0xEp — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 19, 2019

Theresa May zakończyła swój wielkanocny urlop nieco wcześniej, niż się spodziewano. Wakacje spędziła spacerując po walijskich górach. Parlament zbierze się znów dopiero we wtorek i wtedy też podejmie dalsze próby rozwiązania kryzysu ws. Brexitu.

Pod nieobecność premier nie doszło do żadnych znaczących rozmów między rządem a Partią Pracy. Laburzyści wciąż nalegają, aby Theresa May zrobiła większe ustępstwa, czyli złagodziła swoje brexitowe plany.