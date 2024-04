Niezbędnik emigranta Studia w Wielkiej Brytanii

Brytyjskie uczelnie wyższe należą do jednych z najlepszych na świecie i są bardzo otwarte na studentów międzynarodowych. Nie brakuje wśród nich Polaków. Jeśli chcesz być jednym z nich, przeczytaj nasz poradnik o studiach w UK. Dowiedz się, jakiej wizy potrzebujesz po brexicie, jak wygląda proces rekrutacji oraz na jakie dofinansowanie możesz liczyć.

Ludzie z całego świata pragną studiować na prestiżowych brytyjskich uczelniach. Jak informuje na swojej stronie internetowej UCAS (The Universities and Colleges Admissions Service), czyli organizacja zajmująca się naborem na studia, Wielka Brytania jest drugim na świecie najpopularniejszym miejscem dla zagranicznych studentów.

– Studia w Wielkiej Brytanii otwierają wiele drzwi, można osiągnąć dzięki nim sukces na całym świecie – zachwala w rozmowie z „Polish Express” Agnieszka z kanału na YouTube Agnes.

Na brytyjskich kampusach panuje ogromna różnorodność, więc studia na Wyspach, to także znakomita okazja, by poznać różne kultury i ludzi z całego świata, co może zaprocentować w późniejszej karierze zawodowej.

Od czego zacząć aplikowanie na studia w Wielkiej Brytanii?

Decyzja o podjęciu studiów zagranicznych wiąże się ze starannym zaplanowaniem każdego kroku. Musimy z dużym wyprzedzeniem dokonać wyboru uczelni oraz kierunku studiów w Wielkiej Brytanii. Powinniśmy kierować się przy tym nie tylko miejscem w rankingu danej uczelni, ale także jej lokalizacją, siecią połączeń komunikacyjnych oraz kosztami życia.

– Warto dobrze zapoznać się z cenami, jakie są w danym obrębie. Według mnie najlepszym sposobem na sprawdzenie tego jest po prostu podróż, aby zobaczyć, jakie są faktyczne koszty np. jedzenia – podpowiada Agnieszka.

Planując studia na Wyspach musimy także odpowiednio wybrać przedmioty zdawane na maturze. Dobierzmy je pod kątem uczelni oraz kierunku, na którym chcemy studiować. Jeśli na maturze nie wybierzemy przedmiotu wymaganego na danym kursie, nie mamy szans, by się tam dostać. Musimy także uzyskać minimalne na danej uczelni wyniki matury, które przeliczane są na punkty w systemie brytyjskim. Każda uczelnia w Wielkiej Brytanii informuje indywidualnie o swoich kryteriach procentowych/punktowych. Nie istnieje również jednolity system przeliczenia wyniku maturalnego na tzw. A Levels, czyli odpowiednika polskiego egzaminu dojrzałości.

Warto zauważyć, że na niektóre studia możemy aplikować jeszcze przed wynikami egzaminów maturalnych. W takiej sytuacji musimy poprosić naszych nauczycieli o dokument z przewidywanymi ocenami z tych przedmiotów, które objęte są procesem rekrutacyjnym.

Studia w UK – kto pomaga przygotować aplikację?

Przygotowując swoją aplikację na zagraniczne studia, warto poprosić o pomoc kogoś doświadczonego w tym zakresie. Tu pokierowani możemy zostać przez naszą szkołę oraz inne organizacje pomagające rodakom w podjęciu nauki w Wielkiej Brytanii, na przykład Edu4U https://edu-4u.uk lub Smart Prospects https://www.sp.edu.pl/ .

– Przed wyjazdem na studia najlepiej wspomóc się instytucjami pomagającymi Polakom za granicą. Taka organizacja pyta, jakie są nasze oczekiwania, gdzie chcielibyśmy studiować, jaki kierunek i daje nam kilka uniwersytetów do wyboru – wyjaśnia Agnieszka.

Planując zagraniczne studnia nie wolno zapominać także o szlifowaniu języka angielskiego, który będzie konieczny nie tylko do zdania certyfikatu językowego, ale i późniejszej nauki oraz codziennego funkcjonowania na brytyjskiej uczelni.

– Przede wszystkim stawiałabym na rozmowę! Warto również czytać dużo książek i uczyć się słownictwa bardziej formalnego, bo taki obowiązuje na studiach – podpowiada Agnieszka.

Oczywiście trzeba również nastawić się na różnice kulturowe między Polską a Wielką Brytanią. – Tutaj nasi profesorowie stawiają głównie na praktykę, nie musimy znać regułek wszystkiego. Najważniejsza jest właśnie praktyka, czyli prezentacje, dyskusje, eseje, badania – zauważa Agnieszka. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do innego rodzaju nauki, nastawionej głównie na teorię, której znajomość jest często wymagana na licznych kolokwiach i egzaminach.

Jak przebiega proces rekrutacji na studia w Wielkiej Brytanii?

Jak informuje UCAS, możemy wybrać spośród 30 tysięcy kursów undergraduate (licencjackich, 3-letnich) oraz 14 tysięcy postgraduate (magisterskich, najczęściej rocznych) na setkach uczelni w Wielkiej Brytanii. Warto ściągnąć sobie aplikację na telefon, która jest skarbnicą wiedzy na temat studiowania na Wyspach dla obcokrajowców (pobierz tutaj).

Sam proces aplikowania na studia jest bardzo prosty i jest prowadzony przez UCAS. Wszelkie przydatne informacje znajdziemy też na stronie British Council, dostępnej również w języku polskim: https://www.britishcouncil.pl .

Co zatem musimy zrobić?

Przede wszystkim musimy zarejestrować się na stronie UCAS: https://www.ucas.com/undergraduate/international-eu-students , a następnie wybrać kierunek studiów oraz wypełnić aplikację. Możemy złożyć do 5 podań w cenie 28.50 funta.

Wcześniej musimy mieć przygotowane:

Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami uzyskanymi na maturze.

wraz z ocenami uzyskanymi na maturze. Personal Statement – list motywacyjny, w którym musimy przedstawić swoją kandydaturę w jak najlepszym świetle. Jego przygotowanie jest niezwykle ważne, bo to od niego w dużej mierze zależy dostanie się na dane studia. Musimy w nim udowodnić, że to właśnie nas powinna wybrać uczelnia. Opowiedzmy w nim o naszych pasjach, celach, zainteresowaniach, działalności pozaszkolnej oraz wszelkich osiągnięciach mogących nam pomóc w dostaniu się na wymarzone studia.

– list motywacyjny, w którym musimy przedstawić swoją kandydaturę w jak najlepszym świetle. Jego przygotowanie jest niezwykle ważne, bo to od niego w dużej mierze zależy dostanie się na dane studia. Musimy w nim udowodnić, że to właśnie nas powinna wybrać uczelnia. Opowiedzmy w nim o naszych pasjach, celach, zainteresowaniach, działalności pozaszkolnej oraz wszelkich osiągnięciach mogących nam pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Referencje – zobowiązani jesteśmy do przedstawienia 1-3 referencji. Powinny one być od nauczyciela, wykładowcy bądź osoby prowadzącej placówkę, do której należeliśmy. Celem listu polecającego jest wykazanie, że jesteśmy doskonałym kandydatem na studenta danej uczelni. Wybierzmy więc kogoś, kto zna nasze dobre strony i osiągnięcia, a z pewnością taki list będzie kolejnym krokiem, by otrzymać akceptację naszego zgłoszenia.

– zobowiązani jesteśmy do przedstawienia 1-3 referencji. Powinny one być od nauczyciela, wykładowcy bądź osoby prowadzącej placówkę, do której należeliśmy. Celem listu polecającego jest wykazanie, że jesteśmy doskonałym kandydatem na studenta danej uczelni. Wybierzmy więc kogoś, kto zna nasze dobre strony i osiągnięcia, a z pewnością taki list będzie kolejnym krokiem, by otrzymać akceptację naszego zgłoszenia. Potwierdzoną znajomość języka angielskiego – jak informuje British Council, wszystkie uczelnie w Wielkiej Brytanii uznają certyfikat IELTS (International English Language Testing System). Można go zarezerwować klikając tutaj.

– jak informuje British Council, wszystkie uczelnie w Wielkiej Brytanii uznają certyfikat IELTS (International English Language Testing System). Można go zarezerwować klikając tutaj. Inne dokumenty – projekty, portfolio – wymagane w przypadku niektórych kursów.

Jakie są terminy składania dokumentów?

Musimy też przestrzegać terminu składania aplikacji. Przeważnie jest to data 15 października, a w przypadku uniwersytetów w Oxford i Cambridge oraz na kierunkach medycznych i weterynarii, dokumenty możemy składać do 15 stycznia.

Jeżeli nie zostaniemy przyjęci, mamy możliwość aplikowania na kolejny kierunek do 25 lutego. Studia o kierunkach artystycznych w większości przyjmują wnioski do 24 marca. W przypadku braku powodzenia, część uczelni przeprowadza kolejne rekrutacje w okresie późniejszym.

Informacje o egzaminach wstępnych można znaleźć tu:

https://www.ucas.com/undergraduate/applying-university/admissions-tests

Wiza studencka w Wielkiej Brytanii

Pamiętajmy, że od wejścia w życie nowych obostrzeń związanych z brexitem, konieczne będzie przybycie do Wielkiej Brytanii na wizie studenckiej, chyba że posiadamy status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osiedlenia. Jedyną okolicznością wyłączającą nas z tej konieczności będzie edukacja trwająca do 6 miesięcy.

Aplikować o wizę studencką możemy po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego dostanie się na studia w Wielkiej Brytanii, wystawionego przez uczelnię. Jest to numer CAS (Confirmation of Acceptance for Studies). – Aplikacja jest naprawdę prosta, wypełnia się formularz i odpowiada na pytania. Jeżeli nie macie żadnych oczywistych przeciwwskazań, czyli na przykład poważnych przestępstw, dostaniecie tę wizę raczej szybko – zapewnia na swoich kanale You Tube Hanna Czaban.

Więcej informacji o wizie studenckiej tutaj: https://www.gov.uk/student-visa

Egzaminy wstępne na studia w UK

Egzaminy obowiązują tylko na niektórych kierunkach, w związku z czym musimy to sprawdzić indywidualnie. – Na ekonomię i zarządzanie zdawałam egzamin zwany TSA, czyli Thinking Skill Assesment i był to test, który tak naprawdę wcale nie był egzaminem z ekonomii. Był to test z umiejętności logicznego myślenia. Czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań problemowych – wspomina Hanna Czaban.

Rozmowa rekrutacyjna jest przeprowadzana na uniwersytetach Oxford i Cambridge oraz na wybranych kierunkach innych uczelni, dlatego podobnie, jak w przypadku egzaminów wstępnych, musimy sprawdzić informacje na stronach poszczególnych szkół wyższych.

Możliwości finansowej pomocy dla studentów w Wielkiej Brytanii

Koszt samych studiów, akademika i życia studenckiego na Wyspach nie należą do niskich. Na szczęście na brytyjskich uczelniach dostępnych jest wiele form dofinansowania nauki dla obcokrajowców. Istnieją stypendia całościowe lub częściowe, ze względu na szczególne osiągnięcia w nauce, albo po prostu dla osób mniej zamożnych.

Niestety, z uwagi na brexit niemożliwe jest uzyskanie tzw. kredytu studenckiego dla osób uczących się tutaj na wizie studenckiej. O taką formę pomocy mogą ubiegać się osoby ze statusem osiedleńca lub w ograniczonym zakresie, osoby posiadające tymczasowy status.

– Ja na studia wzięłam dofinansowanie na czesne, to jest około 9,500 funtów rocznie. Niestety na dofinansowanie do kosztów życia się nie kwalifikuję, ze względu na to, że nie mieszkam przynajmniej 5 lat w Anglii i nie mam pełnego statusu, tylko pre- settle status – mówi Agnieszka.

Wszelkie informacje na temat pomocy finansowej dla studentów zagranicznych przebywających w Wielkiej Brytanii na wizie studenckiej możemy uzyskać na stronach internetowych poszczególnych uczelni, gdyż placówki mają indywidualne wytyczne.

Trzeba jednak pamiętać, że o ewentualną pomoc musimy starać się z dużym wyprzedzeniem, jeszcze przed rozpoczęciem studiów.

Więcej na temat stypendiów możemy dowiedzieć się na stronie British Council, również w języku polskim: https://www.britishcouncil.pl/blog/przewodnik-stypendiach-wielkiej-brytanii