Strzelanina w Szkocji. Jedna osoba nie żyje, a trzy zostały ranne

Fot. Getty

Jedna ofiara śmiertelna i trzy ranne - to bilans środowej strzelaniny, która miała miejsce na Isle of Skye i w Wester Ross w Szkocji. Policja aresztowała 39-letniego mężczyznę.

Do serii tragicznych incydentów doszło w środę w godzinach porannych w zachodniej Szkocji. W kilku strzelaninach pod rząd zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne. Policja traktuje incydenty jako powiązane i aresztowała w związku z nimi 39-letniego mężczyznę.

Tragiczna seria strzelanin w zachodniej Szkocji

Tragedia rozegrała się na Isle of Skye oraz w Wester Ross. Przed godziną 9 rano w południowej dzielnicy Skye, Tarskavaig, do jednej z posiadłości została wezwana policja. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli poważnie ranną 32-letnia kobietę. Około 30 minut później policja otrzymała doniesienia o kolejnym incydencie w pobliżu, w rejonie Teangue, gdzie ktoś strzelał z broni palnej. Gdy służby ratownicze przybyły na miejsce, znalazły tam martwego już 47-letniego mężczyznę. Niestety nie był to koniec tragedii, ponieważ następnie policja została wezwana do innej posiadłości - tym razem w rejonie Dornie w Wester Ross, gdzie słyszano kolejne strzały.

Na skutek tej serii incydentów pierwszą z ofiar przewieziono helikopterem do szpitala uniwersyteckiego Queen Elizabeth w Glasgow, a później do innych szpitali trafiły dwie inne ranne osoby. Poinformowano, że ofiara płci męskiej została przewieziona z poważnymi obrażeniami do szpitala Raigmore w Inverness, natomiast kolejną kobietę zabrano do szpitala w Broadford na Skye.

Policja zatrzymała 39-latka

Na skutek serii incydentów policja aresztowała 39-letniego mężczyznę. Policja traktuje wszystkie trzy incydenty jako powiązane. Zatrzymany mężczyzna również wymagał hospitalizacji i został przewieziony do szpitala Raigmore. Śledztwo jest w toku.

