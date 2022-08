Mężczyzna oszołomił gapiów skacząc z dachu zjeżdżalni do basenu. Lot był spektakularny [wideo]

Wyrzuciło go w powietrze na dramatyczną wysokość.

fot. Instagram/acrobate94

Mężczyzna o ksywce „Maskotka” skoczył z dachu zjeżdżalni w parku wodnym Frenzy w Torreiles we Francji do basenu. Na nagraniu wideo uwieczniono jego dramatycznie wyglądający lot i ciężkie lądowanie.

Pewien mężczyzna pokazał, że dla aplauzu publiczności jest w stanie zrobić bardzo wiele i zdecydował się na ryzykowny skok z dachu zjeżdżalni w parku wodnym. Gapiów, którzy przyszli zobaczyć jego wyczyn, nie brakowało, a nagranie z całego zdarzenia stało się hitem internetu.

Skoczył z dachu zjeżdżalni do basenu

Na nagraniu możemy zobaczyć, jak śmiałek zjeżdża na zjeżdżalni z otwartymi ramionami, a następnie zostaje wyrzucony w powietrze na dramatycznie dużą wysokość. Wymachując w popłochu rękami szczęśliwie spada do basenu.

W tle słychać krzyki gapiów i wiwatujący tłum. Francuski serwis L’Independent donosi, że impreza w parku wodnym – niedawno odnowionym za 6 mln euro – była sponsorowana przez Red Bulla.

Klip kilkakrotnie pojawił się z mediach społecznościowych, m.in. z takim podpisem jak: „Tata dobrze radzi sobie z rozwodem”.

Maskotka skacze regularnie

Okazuje się, że mężczyzna wykonuje ryzykowne skoki do wody regularnie. W jednym klipie na jego profilu na Instagramie można zobaczyć, jak skacze z 36-metrowego mostu do jeziora. W większej liczbie wideo można go zobaczyć na nartach, śmiałek chwali się też swoimi siniakami, które otrzymał podczas występów.

