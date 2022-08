Mała szkocka wyspa na sprzedaż. Kosztuje mniej niż kupno domu w Glasgow

Fot. Wikimedia Commons

Marzy ci się wyspa na wyłączność? Oto niepowtarzalna okazja. Mała szkocka wyspa, położona kilkadziesiąt kilometrów od Glasgow, została wystawiona za bardzo przystępną cenę. Jakie są szczegóły oferty?

Kupno domu to życiowy cel wielu osób - niemal każdy chciałby przecież mieć swój własny kawałek ziemi. Niektórych może więc zainteresować oferta sprzedaży szkockiej wyspy Pladda, która choć w porównaniu do innych wysp jest „mała”, to jednak w porównaniu do powierzchni domu z ogródkiem jest zdecydowanie „duża”, ponieważ mierzy 11 hektarów.

Wyspa tańsza niż mieszkanie w Londynie

Wyspa Pladda znajduje się w południowo-zachodniej Szkocji, w pobliżu wyspy Arran, w zatoce Firth of Clyde. Wysepka znajduje się stosunkowo niedaleko Glasgow, od którego jest oddalona o niecałe 60 mil (około 96 km). Jej lokalizacja jest zatem nie najgorsza.

Na wyspie Pladda znajduje się kilka ciekawych i praktycznych udogodnień. Mieści się tu bowiem lądowisko dla helikopterów, ogród, kamienny pomost i XVIII-wieczna latarnia morska. Co warte uwagi, znajduje się tu też dom z pięcioma sypialniami, co oznacza, że w razie czego nie trzeba stawiać wszystkiego od nowa - choć konieczny byłby zapewne remont, ponieważ od kilku lat dom jest niezamieszkały.

Ile kosztuje kupno całej takiej wyspy i jak jej cena wypada na tle nieruchomości w Glasgow i Edynburgu? Zakup wyspy to koszt w wysokości 350 000 GBP. Jak na taką powierzchnię i udogodnienia to wcale nie dużo - szczególnie biorąc pod uwagę ceny samych domów w dużych szkockich miastach.

Jak podaje BBC, jest to cena porównywalna do mieszkania z zaledwie trzema sypialniami w Glasgow lub Edynburgu, co oznacza, że za dom z większą ilością sypialni siłą rzeczy zapłacimy w tych miastach przeciętnie więcej niż za całą wysepkę ze stojącym już domem. W stosunku do cen londyńskich, wyspa Pladda jest o prawie 200 000 funtów tańsza od przeciętnej nieruchomości mieszkalnej w stolicy UK.

Więcej szczegółów oferty można znaleźć w informacjach zamieszczonych na Instagramie BBC:

