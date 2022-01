Stracone £2000 – Mało znana zmiana przepisów dotyczących paszportów po Brexicie zrujnowała Brytyjce Sylwestra!

Fot. Getty

Sylwester na Teneryfie miał być dla Ayi Shillingford spełnieniem marzeń po trudnym, 2021 roku. Ale noworoczny wyjazd na hiszpańską wyspę okazał się koszmarem z uwagi na mało znaną zmianę przepisów dotyczących paszportów po Brexicie.

36-letnia Aya Shillingford planowała spędzić cały tydzień na Teneryfie ze swoim partnerem Garethem. Kobieta zarezerwowała pobyt w hotelu wraz z przelotem liniami Jet2, a całość kosztowała ją ok. £2 000. Jakież zatem było jej zdziwienie, gdy nieoczekiwanie została wyprowadzona z samolotu, a załoga poinformowała ją, że nie może lecieć na hiszpańską wyspę z uwagi na nieważny paszport. Okazało się, że data ważności dokumentu na paszporcie - 28 czerwca 2022 r., jest niewystarczająca, ponieważ obecnie Brytyjczycy podróżujący do krajów UE muszą posiadać przy sobie dokument, który będzie ważny jeszcze 6 miesięcy od daty powrotu do kraju. - Przybyliśmy na lotnisko w odpowiednim czasie, przeszliśmy przez kontrolę bezpieczeństwa i zostawiliśmy nasze torby. Dwóch członków personelu – z ochrony i przy bramce – sprawdziło już nasze paszporty i nie zgłosiło żadnych problemów. Ale kiedy weszliśmy do samolotu, nagle zrobiło się wielkie zamieszanie. Pracownik Jet2 wziął mój paszport i powiedział: 'Przepraszam, ale nie możesz polecieć, ponieważ ten dokument został wydany ponad dziesięć lat temu. Potem zostaliśmy wyprowadzeni z samolotu i przewiezieni z powrotem na lotnisko. Wszyscy się na nas gapili – opowiedziała Brytyjka o swoim koszmarze na łamach „The Evening Standard”. I dodała, że linie lotnicze Jet2 nie udzieliły jej żadnych wskazówek dotyczących zmiany paszportu po tym, jak zarezerwowała wakacje trzy miesiące wcześniej. Później kobieta dowiedziała się także, że linia lotnicza nie zwróci jej też kosztów podróży.

Podróż do krajów Unii Europejskiej

Obywatele Wielkiej Brytanii są obecnie traktowani przez kraje Unii Europejskiej jako obywatele państw trzecich, także muszą bardzo uważać, jeśli chodzi o datę ważności swoich dokumentów. Paszport brytyjski będzie ważnym dokumentem uprawniającym do podróży do UE tylko wtedy, gdy spełni dwa kryteria: został wydany nie więcej niż 10 lat przed dniem podróży i będzie ważny przez jeszcze co najmniej sześć kolejnych miesięcy od momentu planowanego opuszczenia kraju UE. Rząd ostrzega również Brytyjczyków, którzy posiadają paszporty z dodatkowymi miesiącami dodanymi z poprzednich paszportów, że te dodatkowe miesiące się już nie liczą.