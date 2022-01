Ujawniono listę najniebezpieczniejszych miejsc w Anglii i Walii. Gdzie notuje się najwięcej przestępstw?

Fot. Getty

W których rejonach brytyjska policja notuje największą liczbę przestępstw? Ujawniono listę najniebezpieczniejszych miejsc w Anglii i Walii.

Office for National Statistics (ONS) podsumowało policyjne statystyki dotyczące wskaźnika przestępstw w Anglii i Walii do czerwca 2021 roku. Na tej podstawie magazyn The Sun opublikował listę najniebezpieczniejszych miejsc w tych dwóch częściach UK.

Gdzie odnotowuje się najwięcej przestępstw w Anglii i Walii?

Rejonem, w którym notuje się największą liczbę przestępstw jest Cleveland w Yorkshire. W tym obszarze policja zarejestrowała 114,9 przestępstw na 1000 osób. Na drugim miejscu tego niechlubnego zestawienia znalazło się West Yorkshire, gdzie odnotowano 111,6 przestępstw na 1000 mieszkańców.

Ogółem, w pierwszej 10 najbardziej przestępczych rejonów Anglii i Walii, pojawiły się:

Cleveland: 114.9 przestępstw na 1000 osób West Yorkshire: 111.6 / 1000 osób Greater Manchester: 107.9 / 1000 osób West Midlands: 102.9 / 1000 osób Merseyside: 96.7 / 1000 osób South Yorkshire: 96 / 1000 osób Humberside: 95.2 / 1000 osób Kent: 91.4 / 1000 osób Northumbria: 89.7 / 1000 osób Durham: 89.6 / 1000 osób.

Gdzie notuje się najwięcej brutalnych przestępstw?

Dane ONS pokazały także, gdzie występuje najwięcej brutalnych przestępstw w Anglii i Walii. Pierwsza dziesiątka tego zestawienia wygląda następująco:

West Yorkshire 47,4 na 1000 mieszkańców West Midlands 46,8 / 1000 osób Cleveland 44,5 / 1000 osób Kent 42,7 / 1000 osób Greater Manchester 40 / 1000 osób Durham 39,6 / 1000 osób Merseyside 38,8 / 1000 osób North Wales 38,8 / 1000 osób Cheshire 37,9 / 1000 osób Humberside 37,4 / 1000 osób.