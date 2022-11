Stawka National Living Wage ma wzrosnąć o 10 proc. w ramach założeń jesiennego budżetu

Kto za to wszystko zapłaci?

Brytyjski rząd ma podnieść poziom minimalnego wynagrodzenie w UK — jak donosi „The Times” stawka National Living Wage ma wzrosnąć o prawe 10 proc. do £10.40 za godzinę. Oprócz tego w budżecie mają znaleźć się dodatkowe środki na pomoc na najuboższych. Z brytyjskiego budżetu w tym celu wygospodarowane ma zostać około 11 miliardów funtów.

Kanclerz skarbu wypowiadając się w kwestii polityki fiskalnej w zeszły weekend, nie pozostawiał złudzeń — podatki w Wielkiej Brytanii będą musiały pójść w górę, a ciężar finansowy nowego budżetu poniosą wszyscy. Jeremy Hunt zapewniał jednak, iż najbogatsi zapłacą więcej. Niemniej, dziennikarze „The Times” dotarli do informacji, że z kolei biedniejsi mieszkańcy Wyspy będą mogli liczyć na państwową pomoc w większym zakresie. Według źródeł, na jakie powołują się brytyjscy żurnaliści przede wszystkim po Autumn Statement możemy spodziewać się podniesienia poziomu minimalnego wynagrodzenia. Obecnie, od kwietnia 2022 roku National Living Wage wynosi £9.50 za godzinę pracy (wcześniej - £8.91). Stawka ta ma wzrosnąć o prawie 10 proc. do poziomu £10.40, co w praktyce ma oznaczać podwyżkę dla około 2,5 miliona osób zatrudnionych w UK.

Według doniesień premier Rishi Sunak ma priorytetowo traktować wsparcie dla najuboższych, sygnalizując jednocześnie, że utrzyma potrójną blokadę emerytur w ramach czwartkowego budżetu. Wszystko wskazuje na to, że szef brytyjskiego rządu chce wsłuchać się w zalecenia niektórych ekspertów i analityków i podnieść poziom minimalnego wynagrodzenia. Taki ruch z pewnością pomoże osobom zarabiającym najniższą krajową w poradzeniu sobie z obecnym kryzysem kosztów utrzymania.

To jednak nie wszystko! Według doniesień „Timesa” rząd UK będzie chciał zapewnić dodatkowe wsparcie osobom korzystającym ze świadczeń socjalnych. Sumarycznie wartość świadczeń ma zostać zwiększona do kwoty sięgającej 1100 funtów w ramach wsparcia Cost of Living. Środki ten mają wesprzeć budżety około 8 milionów gospodarstw domowych.

Wsparcie dla osób korzystających ze świadczeń uzależnionych od dochodów, takich jak Universal Credit ma wzrosnąć o dodatkowe 650 funtów, dla osób korzystających ze wsparcia w ramach disability benefit (z tytułu niezdolności do pracy) - o kolejne 150 GBP, a emeryci będą mogli liczyć na dodatkowe 300 GBP. Dokładne szczegóły nie jeszcze znane, ale wygląda na to, że niektóre gospodarstwa domowe będą korzystać ze wszystkich trzech programów wsparcia. Poza tym rząd przymierza się do zamrożenia progów dla podatku dochodowego, stawek ZUS i VAT oraz podatku od spadków i oszczędności emerytalnych.

Wszystkie te posunięcia są częścią rządowych planów cięcia wydatków z budżetu o 33 miliardy funtów i podniesienia podatków o 22 miliardy funtów, aby ratować krajowe finanse. Rząd już powiedział, że najuboższe gospodarstwa domowe będą traktowane priorytetowo, z kolei gospodarstwa domowe zamożne i o średnich dochodach poniosą największy ciężar podwyżek podatków.

Wśród podwyżek, które mogą najmocniej dotknąć brytyjskie gospodarstwa domowe może znaleźć się stawka council tax. Według doniesień „The Daily Telegraph” rząd przymierza się do zniesienia wymogu konieczności przeprowadzenia przez władze lokalne referendum przed podwyższeniem podatku lokalnego o ponad 2,99%.

Z powodu obecnej sytuacji ekonomicznej lokalnej władze znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, a wielu councilom grozi po prostu bankructwo. Potrzebują zastrzyku pieniędzy. Mają po nie sięgnąć do kieszeni swoich mieszkańców, dzięki nowym regulacjom zatwierdzonym przez Sunaka i Hunta. Mówi się, że podatek lokalny ma po raz pierwszy wzrosnąć powyżej 2000 funtów, a w skali miesiąca te obciążenia mogą wzrosnąć średnio o 100 funtów.

Warto również w tym miejscu dodać, iż Wielka Brytanii nie przestanie inwestować dużych środków w swoją obronność. Oczekuje się, że budżet przeznaczony na wydatki na wojsko wzrośnie z 47,9 mld funtów w tym roku do 48 mld funtów w 2023 roku i 48,6 mld funtów w 2024 roku.

