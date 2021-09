Stado świń zablokowało autostradę M62! Nie chciały zejść, zachowywały się „jak świnie”

Fot. Twitter

W dniu wczorajszym, w godzinach porannych, na autostradę M62 wbiegło stado świń. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale ruch na drodze został wstrzymany na blisko godzinę.

Z zupełnie nietypowym problemem musieli się wczoraj zmierzyć kierowcy jadący autostradą M62 na odcinku w okolicy Salford (Greater Manchester). Na drogę wbiegło stado świń (funkcjonariusze doliczyli się ich aż 19), które nie tylko nie bały się samochodów, ale wręcz uparcie nie chciały z drogi zejść. Aby przegonić stado zwierząt z M62 funkcjonariusze North West Motorway Police musieli tymczasowo zablokować drogę. Na szczęście świnie ostatecznie ustąpiły i zostały odprowadzone na pobliską farmę, z której uciekły, ale cała operacja trwała blisko godzinę.

You'll be happy to know that our Highways Traffic officers have done a sterling job and the "Pigs" are now back safely at the Farm.



Just clearing the Road and taking the cones in & then they'll get your moving again.



Thanks for your Patience & support pic.twitter.com/OQQu8hFxqM