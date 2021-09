NHS zatrudnia 42 nowych dyrektorów - będą zarabiać nawet 270 000 funtów rocznie

NHS zatrudni 42 nowych dyrektorów zarządzających, z których każdy będzie otrzymywał wynagrodzenie sięgające do 270 tysięcy funtów. W świetle uchwalonej przez brytyjski parlament podwyżki NI pojawiły się obawy co do tego, w jaki sposób będą wydatkowane dodatkowe środki przeznaczone na ochronę zdrowia na Wyspie...

Jak czytamy na łamach serwisu "Metro" na początku września opublikowano ogłoszenia dotyczące naboru nowych dyrektorów do pracy w NHS. Średnie zarobki na stanowisku CEO w tym sektorze wynoszą 233 000 funtów - na takie zarobki nie może liczyć nawet brytyjski premier, nawiasem mówiąc - a sięgnąć mogą nawet do 270 tysięcy. Łącznie, brytyjski system opieki zdrowotnej planuje zatrudnienie 42 dyrektorów, którzy rocznie będą "kosztować" około 9 milinów funtów.

Po tym, jak media na Wyspach nagłośniły tę sprawę, w oficjalnym komunikacie wydanym przez NHS czytamy, iż zasadniczo liczba dyrektorów zarządzających ma zostać zredukowana z ponad 100. Podkreśla, że nowozatrudnieni CEO będą odpowiedzialni za zdrowie setek tysięcy ludzi.

Na 42 dyrektorów NHS będzie rocznie wydawać około 9 milionów funtów

W dniu wczorajszym, w godzinach wieczornych brytyjscy posłowie poparli plan podniesienia składek na ubezpieczenie społeczne, a następnie wprowadzenie nowego podatku. 319 posłów zagłosowało za, przeciw było 249, w tym pięcioro posłów konserwatywnych. Dodajmy, że 37 posłów Partii Konserwatywnej wstrzymało się od głosu lub nie wzięło udziału w głosowaniu. Warto również zaznaczyć, że torysi wygrali ostatecznie wybory z obietnicą nie podnoszenia żadnych podatków czy danin i teraz, gdy rząd Borisa Johnsona "przepchnął" te regulacje, ta obietnica została złamana. Więcej na temat zmian w tym zakresie przeczytasz w tekście: "Reforma systemu opieki społecznej w UK – Składka na ubezpieczenie społeczne NI zwiększy się o 1,25 proc.! Co jeszcze się zmieni?"

W wyniku podwyżki stawki składki ubezpieczeniowej pracownicy i pracodawcy na Wyspach zapłacą dodatkowe 36 miliardów funtów na NHS w przeciągu najbliższych trzech lat (12 miliardów funtów rocznie). Środki te mają zostać przeznaczone na zwiększenie nakładów na opiekę nad osobami chorymi i starszymi. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie z początkiem nowego roku podatkowego, w kwietniu 2022 roku.

W brytyjskim parlamencie przegłosowano podniesienie stawki ubezpieczenia społecznego

Dodajmy, że wraz ze zmianami zaproponowanymi przez rząd premiera Johnsona ogólne obciążenie podatkowe w Wielkiej Brytanii wzrośnie do poziomu wynoszącego 35,5 proc. Jak czytamy w depeszy PAP to najwyższy poziom w tej kwestii ​od pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej.