Średnie miesięczne koszty życia w przeliczeniu na 1 osobę w UK – ile wynoszą?

Ile wynoszą w UK średnie miesięczne koszty życia w przeliczeniu na 1 osobę? To oczywiście zależy od możliwości finansowych, potrzeb każdego człowieka, a także od miejsca zamieszkania. Zobaczcie, co na tak postawione pytanie odpowiedzieli internauci.

Pytanie dotyczące średnich miesięcznych kosztów życia w przeliczeniu na 1 osobę w UK pojawiło się na jednej z grup na Facebooku. Internauci zgodzili się w większości co do tego, że to wszystko zależy od indywidualnych możliwości i potrzeb, w związku z czym ich odpowiedzi były mocno rozbieżne. Zobaczcie sami!



£250 – 300 na osobę

„Mieszkałam w Leicester, rodzina 2+2 z opłatami i jedzeniem wychodziło rok temu 1000-1200 funtów... W przeliczeniu prawie na to samo wychodzi odkąd mieszkam w Polsce” - napisała młoda mama z Leicester.

£500 – 600 na osobę.

„Myślę, że to zależy, gdzie się mieszka, czy ma się dom, mieszkanie, czy pokój podnajmuje u kogoś. Bo to będą duże różnice cenowe. Myślę, że minimum 500 - 600 funtów na osobę...” - stwierdziła jedna internautka.

Czytaj także: Raport ONS: Koszty życia w UK rosną szybciej dla najuboższych rodzin, a wolniej dla najbogatszych

£600 - 800 na osobę

„Myślę, że około 600-800 funtów z opłatami. Czasem może być więcej albo mniej, w zależności jakie miasto. Czy wynajmujesz pokój czy dom, wspólnie by wyszło nieco taniej” - uzasadnił młody Polak z Coventry.

£1000 na osobę

„1000 by żyć bez ograniczeń” - czytamy w innym wpisie.

£2500 na osobę

„Jak się mieszka w Londynie i żyje się godnie, mieszka w dobrej dzielnicy, to £2500 to same koszty, w innych miastach spokojnie w £1000 można się zmieścić” - zaznaczył przedsiębiorca z Manchesteru.

Nie przegap: Myślisz o powrocie do Polski? Dowiedz się o ile wzrosły koszty życia w kraju

A Waszym zdaniem ile wynoszą średnie miesięczne koszty życia w przeliczeniu na 1 osobę w UK? Czy koszty te, uwzględniając siłę nabywczą funta, są niższe w Polsce? Czekamy na Wasze komentarze!

Hit internetu: Porównanie cen w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Gdzie życie jest tańsze?