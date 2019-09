To sposób na "uzupełnienie zasobów pracy w Polsce" - Jarosław Kaczyński o powrotach emigrantów

Jarosław Kaczyński zachęca ich do powrotu do kraju.

Na falach polskiego radia, w programie "Sygnały Dnia" Jarosław Kaczyński wypowiadał się na temat powrotów Polaków z emigracji. Według szefa Prawa i Sprawiedliwości to właśnie reemigracja jest "sposobem na na uzupełnienie zasobów pracy w Polsce".

Kaczyński podkreślając wagę powrotu do swojego kraju Polaków, którzy do tej pory żyli i pracowali poza granicami swojej ojczyzny mówił, że właśnie w taki sposób trzeba uzupełnić zasoby pracy w Polsce. Przez reemigracją, a nie przez sprowadzanie pracowników z Ukrainy, "przy całym szacunku dla Ukraińców", jak zaznaczał.

- My uważamy, że polityka tego polskiego modelu państwa dobrobytu doprowadzi do tego, że przynajmniej znacząca część tych, którzy emigrowali, do Polski wrócą i to będzie ten zasób, którego potrzebujemy, jeżeli chodzi o pracę i jeżeli chodzi o kwestie demograficzne, bo Polska mogłaby być liczniejsza, niż jest w tej chwili - mówił szef PiS w "Sygnałach Dnia".

Dla Jarosława Kaczyńskiego powodem dla którego Polacy mieszkający w Londynie i w UK będą chcieli wrócić do swojej ojczyzny jest stopniowe zwiększanie minimalnego wynagrodzenia w Polsce. W dniu wczorajszym rząd PiS`u wydał rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Pracodawca ustawowo będzie musiał płacić swojemu pracownikowi przynajmniej 2600 złotych, a od 2021 roku suma ta wzrośnie do aż 3000 złotych.

