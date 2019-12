Specjalna broszka... zdradziła polityczne sympatie Królowej Elżbiety II? Internet jest pełen spekulacji

Fot. Getty

Podczas transmitowanego przez telewizję BBC One przemówienia świątecznego do narodu królowa Elżbieta II wystąpiła w skromnej, kaszmirowej sukni koloru niebieskiego. Uwagę Brytyjczyków zwróciła jednak nie tyle suknia, co przypięta do niej broszka inkrustowana 12 diamentami...

Dla wielu Brytyjczyków założona przez królową Elżbietę II broszka stanowiła ukrytą wiadomość do narodu, po której opowiada się ona stronie brexitowego sporu. Dr James Anderson z Uniwersytetu w Reading nie ma nawet wątpliwości, że monarchini właśnie w ten sposób przemyciła informację o swoim stanowisku względem Brexitu i członkostwa Wielkiej Brytanii we Wspólnocie. „Monarchini ma pełną kontrolę redakcyjną nad Mową Królowej i może wybrać, czy chce ją wygłosić, czy nie. [Królowa] nie zdecydowała się na to w 1969 r. Traktujmy więc przemowę jako wyraz jej osobistych poglądów, włącznie z wyborem unijnej niebieskiej sukienki i przypominającej unijne gwiazdki broszki” - napisał w komentarzu do życzeń królowej do narodu dr Anderson.

The Queen has full editorial control of the Queen’s Speech and can choose wether or not to give one. She chose not to in 1969. So treat the speech as her personal views, right down to her choice of an EU blue dress and an EU stars broach. https://t.co/ovmWh3n5CX — Dr James Anderson #FBPE (@NumberNullity) 24 grudnia 2019

ZOBACZ świąteczne życzenia królowej Elżbiety II w całości [wideo]

Zdanie uczonego z Reading podzielił także inny uczony, Dr Geoff Jones, który napisał na Twitterze: „Jej Królewska Mość ponownie robi, co w jej mocy, żeby pokazać swoje poparcie dla Unii Europejskiej”. Z kolei inny internauta zaznaczył w mediach społecznościowych, że monarchini nie przez przypadek wybrała tego typu broszkę i że taką samą miała... w 1992 r., podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim.