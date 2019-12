ZOBACZ świąteczne życzenia królowej Elżbiety II w całości [wideo]

W swoim świątecznym przesłaniu do Brytyjczyków Elżbieta II zwracała uwagę, że prawdziwą, długotrwałą zmianę przynosiły "małe kroki". Z jednej strony wspominała przeszłość, a z drugiej - wybiegała myślą w przyszłość. O czym mówiła?

Tegoroczne przesłanie królowej było mocno zakorzenione w wielkiej przeszłości całej ludzkości. Elżbieta II wspominała wielkie dokonania naszych przodków - tych, którzy lądowali na Księżycu, tych którzy walczyli na plażach Normandii podczas II Wojny Światowej - i zwracała uwagę, że wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków.

Brytyjska monarchini jednak nie tylko wspominała chwalebną przeszłość ludzkości, ale także patrzyła z nadzieją w przyszłość. Elżbieta II był dotknięta "poczuciem celu", jakim kieruje się młode pokolenie, która walczy ze zmianami klimatu. Przez ostatni rok na całym świecie nastolatki i nastolatkowie zainspirowani działalnością Grety Thunberg organizowali kolejne protesty, także w Londynie. Głośne i z pasją wyrażali swój sprzeciw wobec braku odpowiedniego działania w tej sprawie wśród polityków i szeroko pojętego establishmentu.

Jej Królewska Mość przyznała również, że cała rodzina królewska czerpie inspiracje z pracy tych, którzy ratują ludzkie życie - ludzi pracujących w szpitalach i walczących za ojczyznę. Mówiła, że warto o nich pamiętać właśnie w okresie świątecznym, który nierzadko nie mogą spędzić tego czasu ze swoją rodziną i bliskimi, ale muszą pozostawać na swoich posterunkach, nierzadko daleko do swojego domu. W swojej służbie pomagają tym, którzy tego potrzebują i pilnują bezpieczeństwa brytyjskich granic.

Przesłanie królowej w zasadzie bezpośrednio nie odnosiło się do obecnej sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii, ale nie sposób zauważyć, że gdy mówiła o religijnym wymiarze świąt, mówiła właśnie o podziałach dzielących kraj. - Gdy nastały Święta Bożego Narodzenia, zbory kościelne na całym świecie przyłączyły się do śpiewania "It Came Upon The Midnight Clear". Podobnie jak wiele ponadczasowych kolęd, mówi ona nie tylko o przyjściu Jezusa Chrystusa do świata pełnego różnic wiele lat temu, ale przynosi przesłanie pokoju - mówiła Elżbieta II.

Zwracała uwagę, że ludzie mogą osiągnąć wiele, jeśli na bok odłożą różnice i spotkają się ze sobą w duchu przyjaźni i pojednania. - A ponieważ wszyscy czekamy na początek nowej dekady, warto pamiętać, że tak jest często małe kroki, a nie gigantyczne skoki, przynoszą najbardziej trwałą zmianę - podsumowała monarchini.