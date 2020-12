Spadek kursu funta przez kryzys w negocjacjach. Inwestorzy boją się twardego Brexitu

Kurs funta spadł wobec euro, dolara i złotówki – jest to reakcja inwestorów na wzrastające ryzyko twardego Brexitu. Straty z poniedziałku po tym, jak strony brytyjska i unijna poinformowały że „nie ma warunków dla porozumienia”, szterling zaczął nieśmiało odrabiać, gdy Boris Johnson zadeklarował wyjazd do Brukseli.

Spadek kursu funta

W poniedziałkowe popołudnie kurs funta spadł o około 1 proc. wobec euro, do wartości 1,098 EUR (czyli najniższego poziomu od ponad sześciu miesięcy). Jednak po informacji o tym, że Boris Johnson uda się w tym tygodniu do Brukseli, aby osobiście podjąć próbę zawarcia porozumienia, funt wzrósł nieznacznie do poziomu 1,10 EUR.

Wobec złotówki szterling po poniedziałkowym spadku do 4,93 PLN nadal utrzymuje się na tym samym poziomie. Z kolei w stosunku do dolara, wartość brytyjskiej waluty spadła w poniedziałek o 0,49 proc. do 1,34 USD a we wtorek do poziomu 1,33 USD.

Widmo twardego Brexitu

Mimo dwóch rozmów telefonicznych w ciągu 48 godzin między Borisem Johnsonem a Ursulą von der Leyen, nadal mamy kryzys w negocjacjach, a inwestorzy coraz bardziej obawiają się twardego Brexitu. Brytyjski rząd poinformował, że rozmowy z Brukselą osiągnęły „punkt krytyczny”.

Michel Barnier wraz z Davidem Frostem będą kontynuować negocjacje we wtorek, jednak bez entuzjazmu. Zgodnie z zapowiedzią Ursuli von der Leyen i Borisa Johnsona oba zespoły negocjacyjne mają przygotować przegląd różnic między stronami, które z kolei zostaną omówione w Brukseli na spotkaniu negocjatorów.

Inwestorzy czekają na szczyt Rady Europejskiej, który rozpocznie się w ten czwartek, mając nadzieję na rozstrzygnięcie kwestii unijnego budżetu. Tego samego dnia ma odbyć się także spotkanie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych.