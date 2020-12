Boris Johnson pojedzie do Brukseli po tym, jak stwierdzono, że „nie ma warunków do sfinalizowania porozumienia”

Sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Po kolejnej w ciągu 48 godzin rozmowie telefonicznej Borisa Johnsona z Ursulą von der Leyen wydano oświadczenie, w którym obie strony uznały, że „warunki do sfinalizowania porozumienia nie są spełnione”. W tym tygodniu premier uda się do Brukseli z zamiarem przełamania impasu w negocjacjach.

Do końca okresu przejściowego pozostały trzy tygodnie i dwa dni, a nadal Londyn i Bruksela nie mogą dojść do porozumienia w sprawie kluczowych kwestii dotyczących umowy handlowej.

Po drugiej w ciągu 48 godzin rozmowie telefonicznej Borisa Johnsona z Ursulą von der Leyen, która została przerwana po 90 minutach przez stronę brytyjską, wydano oficjalne oświadczenie, w którym podano:

„Zgodziliśmy się, że warunki sfinalizowania porozumienia nie są spełnione ze względu na to, że pozostają między nami znaczące różnice w trzech kluczowych kwestiach: równych szans dla wszystkich, zarządzania umową i rybołówstwa”.

With @BorisJohnson we took stock of the negotiations. The conditions for an agreement are not there due to remaining differences on critical issues.



We asked our Chief Negotiators to prepare an overview of the remaining differences to be discussed in person in the coming days. pic.twitter.com/rWCWlMz0dv