Southampton: Mężczyzna płynący pontonem o włos unika zderzenia z kontenerowcem [WIDEO]

Mężczyzna unika "zderzenia" z kontenerowcem - musisz to zobaczyć!

Kilka sekund brakowało do tragedii

16-letni chłopak nagrał swoim telefonem komórkowym film przedstawiający dramatyczną ucieczkę płynącego pontonem mężczyzny przez potężnym kontenerowcem. Zobacz w "Polish Express" to niezwykłe nagranie!

Harvey znajdował się na pokładzie promu płynącego do Southampton z Isle of Wight. W pewnym momencie zauważył mężczyznę w pontonie. Znajdowało się on wprost na drodze płynącego kontenerowca. Nie było żadnych szans, aby wielka jednostka tak skorygowała kurs, aby uniknąć potencjalnego nieszczęścia. "Widziałem, jak próbował uruchomić silnik. Wyskoczył za burtę i popłynął" - komentował później nastolatek na łamach serwisu informacyjnego BBC. Jego zdaniem mężczyzna umknął "około 15 sekund przed" uderzeniem kontenerowca w ponton.

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Harbour Authority for Southampton Water poinformowało, że ​​mężczyzna został wydobyty z wody przez łódź patrolową. Po tym, jak zapewniono mu szybką pomocą, został odesłany do szpitala. Zarząd Portu Southampton Water powiedział, że „bada sytuację grożącą wypadkiem z udziałem dużego kontenerowca i małego RIB”.

Rzeczniczka firmy promowej Red Funnel powiedziała, że ​​załoga znajdująca się na pokładzie Red Osprey również była w pogotowiu i mogła zaoferować pomoc mężczyźnie, ale ich interwencja nie była potrzebna.