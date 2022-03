Szkocja rajem dla miejskich miłośników dobrej kuchni [RANKING]

Gdzie najlepiej zjeść coś na mieście w UK? Okazuje się, że... w Szkocji! Jak wynika z rankingu przygotowanego przez portal "Muscle Food" dla miłośników dobrego jedzenia i pasjonatów odkrywania nowych smaków angielskie miasta zostały daleko w tyle...

Jeśli twoją pasją są kulinaria i mieszkasz w Wielkiej Brytanii to ten ranking przeznaczony dla "foodies" jest właśnie dla ciebie! W analizie pod szyldem "Foodies Cities. Top 10 Best Cities for Foodies" przyjrzano się wszystkim 69 miastom położonym w UK i wybrano te najlepsze, te najlepiej skrojone pod potrzeby prawdziwych pasjonatów naprawdę dobrej kuchni. Co się okazało? W rankingu przygotowanym przez portal "Muscle Food" Szkocja zdeklasowała Anglię! W zestawieniu wzięto pod uwagę między innymi ilość restauracji obecnych w przewodniku Michelin, liczbę kawiarni na terenie miasta oraz różnorodność zdrowych opcji żywieniowych. Przy tak przyjętych założeniach zwycięzcą okazał się Edynburg.

Które z miast w UK ma najlepszą ofertę dla "foodies"?

Szkocka stolica to prawdziwy raj dla smakoszy i najlepsze miejsce w Wielkiej Brytanii pod kątem doświadczeń kulinarnych. W mieście mamy do czynienia z największych wyborem kawiarni (jest ich aż 219), a 117 restauracji oferuje naprawdę szerokie menu doznań żywieniowych. Z tej liczby aż 24 lokale znalazły się w przewodniku Michelina!

Na drugim miejscyuuplasował się Manchester, który przegrał z Edynburgiem z powodu niewielkiej ilości restauracji ze zdrową żywnością (jest ich tylko 57), ale nie miał sobie równych jeśli idzie o ofertę dostępną w ramach Uber Eats (aż 799 lokali zapewnia dowóz swoich posiłków). Podium uzupełnia kolejne szkockie miasto, czyli Glasgow. Niewiele brakuje mu do Manchesteru pod kątem restauracji dostępnych przez Uber Eats (667). Właśnie tutaj można skosztować słynnych szkockich regionalnych przysmaków jak Haggis czy batoników Mars smażonych w głębokim oleju.

W specjalistycznym rankingu Szkocja zdeklasowała Anglię!

Co ciekawe Yorkshire okazało się regionem, w którym dostępne jest najtańsze jedzenie. W czołowej siódemce rankingu znajdują się aż trzy miasta (Sheffield, Leeds i York) położone w tym historycznym hrabstwie i krainie w północno-wschodniej Anglii, która słynie z niesławnego puddingu Yorkshire. Nie miały one sobie równych pod kątem stosunku jakości do ceny, jak i najlepszych dodatków do niedzielnego obiadu.

Pełne zestawienie prezentuje się następująco:

1. Edynburg

2. Manchester

3.Glasgow

4. Leeds

5. Londyn

6. Cardiff

7. Liverpool

8. Brighton and Hove

9. Newcastle Upon Tyne

10. Bristol