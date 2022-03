Alerty telefoniczne o „zagrożeniu życia” zostaną uruchomione przez brytyjskie władze jeszcze w tym roku

Fot. Getty

Władze Wielkiej Brytanii planują jeszcze w tym roku uruchomić nowy program rządowy, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w UK. Głównym założeniem programu jest wprowadzenie systemu powiadomień dźwiękowych z ostrzeżeniem o zagrożeniu, które mieszkańcy Wysp będą otrzymywać bezpośrednio na swoje telefony komórkowe.

Nowy rządowy program oparty na możliwościach, jakie daje nowoczesna technologia, był testowany już w czerwcu ubiegłego roku. Testy były przeprowadzane w Reading i Bershire.

Nowy system alertowy w UK

Po pilotażu, system alertowy ma zostać zastosowany na ogólnokrajową skalę jeszcze w tym roku, a jego zastosowanie będzie się ograniczało do sytuacji poważnego zagrożenia zdrowia i życia. Alerty będą obejmowały powiadomienia z ostrzeżeniami o takich sytuacjach, jak: powodzie, huragany, duże pożary, kryzysy związane ze zdrowiem publicznym, zagrożenia terrorystyczne.

Powiadomienia będą wysyłane na podstawie aktualizowanych na bieżąco danych lokalizacyjnych telefonów komórkowych mieszkańców UK, a nie na podstawie adresu zamieszkania lub miejsca pracy. System alertowy na danym telefonie będzie aktywny tylko wtedy, gdy telefon będzie włączony oraz w pełni zaktualizowany w zakresie oprogramowania.

Co ważne, nie wszystkie telefony zostaną objęte nowym brytyjskim programem alertowym. W przypadku iPhonów alerty będą działać na systemie iOS 14.5 lub nowszym, a w przypadku telefonów i tabletów z systemem Android będzie to musiał być system Android 11 lub nowszy. Według ustaleń portalu Metro, alerty nie będą też przychodziły na urządzenia podłączone do sieci 2G lub 3G.