Sondaż wyborczy: Partia Konserwatywna z wyraźną przewagą. Czy ktoś powstrzyma jeszcze Borisa Johnsona?

W przeciągu ostatnich dni Partii Pracy udało się nadrobić sporo do prowadzącej w wyborczym wyścigu Partii Konserwatywnej, ale patrząc na ostatnie sondaże laburzyści wyraźnie wytracili impet. Torysi umocnili się na swojej pozycji.

Według ostatnich sondaży przygotowanych przez Kantar między 28 listopada a 2 grudnia poparcie dla Partii Konserwatywnej sięga już 44 procent. Torysi mają 12 punktów procentowych przewagi nad Partią Pracy z jej 32 procentami. Od ostatniego badania opinii publicznej ugrupowanie, któremu przewodzi Boris Johnson zyskało, natomiast liczba potencjalnych wyborców laburzystów utrzymała się na tym samym poziomie.

Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" w sztabie wyborczym Labour opublikowane przez Kanter wyniki wprowadziły prawdziwy popłoch. Szczególnie, że kilka ostatnich badań opinii publicznej wykazywało, że partii Corbyna mówiąc, kolokwialnie "rosło". Wydaje się, że do końca kampanii zostało zbyt mało czasu, aby Partii Pracy udało się jeszcze "dojść" Partię Konserwatywną.

Jeśli idzie o notowania pozostałych partii, to Liberalni Demokraci mają poparcie na poziomie 15 procent - w stosunku do poprzedniej ankiety stronnictwo Jo Swinson zyskało jeden punkt procentowy. Z kolei Brexit Party traci - z 3 procent spadło do dwóch procent. Poparcie dla SNP wynosi trzy procent, Partia Zielonych ma trzy procent, a Plaid Cymru - jeden procent.

Ankieta przeprowadzona przez Kantara pokazuje również, w jakim stopniu różne grupy wiekowe są podzielone podczas wyborów. Jeśli wybory ograniczałyby się do osób poniżej 55 roku życia, to Partia Pracy miałaby niewielką przewagę nad torysami, od 39 do 36 procent. Ale gdyby ograniczono się do osób w wieku powyżej 55 lat, konserwatyści mieliby 30-punktową przewagę nad Partią Pracy - 53% do 23%.

Jeśli chodzi o kwestie, które decydują o tym, jak ludzie zamierzają głosować, czterech na dziesięciu (39 procent) stwierdziło, że Brexit jest najważniejszą rzeczą, a co czwarty (23 procent) powiedział, że to NHS.