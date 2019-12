SKANDAL! Na Amazonie sprzedawano świąteczne ozdoby ze zdjęciami obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

Fot: Amazon/Twitter

Szok! Na Amazonie w sprzedaży znajdowały się świąteczne ozdoby choinkowe ze zdjęciami obozu z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W sprawie interweniowało polskie Muzeum Auschwitz. Ostatecznie niesmaczne "gadżety" zniknęły z oferty największego sklepu internetowego na świecie.

Sprzedawanie świątecznych dekoracji ozdobionych zdjęciami niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau wzbudziło powszechne oburzenie wśród internautów. Tysiące użytkowników Twittera nie kryło swojego oburzenia i dosłownie bombardowało Amazona swoimi opiniami w social mediach.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558epic.twitter.com/ucZoTWPk1W