Sondaż "Polish Express" - jak w wyborach 2019 zagłosują Polacy w UK?

12 grudnia Brytyjczycy (znowu!) pojawią się przy urnach i swoimi głosami wybiorą polityków do parlamentu. Jak w tych wyborach zagłosują Polacy w UK posiadający brytyjskie paszporty? Jak chcieliby zagłosować nasi rodacy mieszkający na Wyspie, ale bez prawa głosu?

W dniu wczorajszym, w dwie minuty po północy oficjalnie rozwiązano brytyjski parlament i ruszyła kampania wyborcza poprzedzająca przedterminowe wybory, które zaplanowano na 12 grudnia. Jak zagłosują Brytyjczycy? Jak będzie wyglądał podział mandatów w Izbie Gmin? Kto zdobędzie władze?

W tydzień od momentu ogłoszenia terminu "snap election" przeprowadzono osiem, dużych badań sondażowych. W obszernym podsumowaniu badań opinii publicznej serwis informacyjny BBC zwraca uwagę, że poparcie dla Partii Konserwatywnej powoli, ale systematycznie idzie w górę, z kolei Partia Brexitu po osiągnięciu zaskakująco dobrego wyniku podczas ostatnich euro-wyborów regularnie słabnie. Bardzo słabo wyglądają również Liberalni Demokraci, którzy mają najniższe poparcie od czerwca, ale trzeba zaznaczyć, że startowali z bardzo wysokiego pułapu. Słupki Partii Pracy również w ostatnim czasie skoczyły w górę i utrzymują się na najwyższym poziomie od połowy września, niemniej poparcie dla laburzystów w obecnej sytuacji oceniane jest jako niskie.

A oto konkretne zestawienie poparcia społecznego dla poszczególnych partii startujących w wyborach (dane za BBC):

Partia Konserwatywna - 38%

Partia Pracy - 26%

Liberalni Demokraci - 17%

Partia Brexitu - 10%

Szkocka Partia Narodowa - 4%

Zieloni - 4%

Plaid Cymru - 1%

UKIP - 1%

A jak zagłosują albo zagłosowaliby Polacy mieszkający w UK? Redakcja "Polish Express" zwraca się do swoich polskich czytelników żyjących na Wyspie z prośbą o udział w sondażu związanym ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu. Zapraszamy zarówno tych, którzy posiadają brytyjskie obywatelstwo, jak i tych, którzy go nie posiadają i nie mogą oddać swojego głosu. Chcemy poznać Wasze zdanie na ten temat i w związku z tym przygotowaliśmy poniższe ankiety. Zachęcamy do ich wypełnienia i prosimy o szczerość!

Najpierw prosimy o głosy tych z was, którzy mogą głosować w UK - mają brytyjski paszport.

Teraz prosimy o udział w ankiecie tych, którzy nie mogą zagłosować w wyborach w UK - nie mają brytyjskiego paszportu:

I wreszcie - ostatnie pytanie kierujemy do wszystkich Polaków w UK - w tej ankiecie może wziąć udział każdy: