Sondaż - jakie konsekwencje dla Polski będzie miało wyjście Wielkiej Brytanii z UE?

Firmy w Walii, Szkocji czy Irlandii Północnej są bardziej pesymistycznie nastawione odnośnie konsekwencji Brexitu niż pracodawcy w Anglii, co przekłada się z kolei na zatrudnienie.

Od czerwca ubiegłego roku wynik referendum w sprawie Brexitu stał się głównym powodem do obaw wśród imigrantów z UE. Jednak mieszkając w Wielkiej Brytanii mamy tak naprawdę na głowie wiele innych spraw...

Pierwszy dzień debaty nad umową wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zakończył się dla rządu całkowitą porażką. Gabinet Theresy May przegrał trzy kolejne głosowania, w tym głosowanie nad wnioskiem...

Źli chłopcy UK - w Hollywood powstanie film o kulisach Brexitu!

Wytwórnia Warner Bros prowadzi rozmowy dotyczące nabycia praw do ekranizacji książki "The Bad Boys of Brexit" autorstwa Arrona Banksa, założyciela inicjatywy Leave.EU.