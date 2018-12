Theresa May spotka się z liderami UE, aby ratować umowę ws. Brexitu

Jeszcze przed szczytem UE Theresa May chce spotkać się z liderami Unii Europejskiej, aby omówić kwestię związaną z Irlandią Północną, która budzi obecnie tak duży sprzeciw w brytyjskim parlamencie.

Po tym, jak w poniedziałek Theresa May odwołała głosowanie w parlamencie w sprawie umowy dotyczącej Brexitu, postanowiła spotkać się z niektórymi liderami Unii Europejskiej, aby omówić drażliwą kwestię związaną z Irlandią Północną.

Jeszcze przed szczytem Unii Europejskiej Theresa May chce się spotkać z Angelą Merkel oraz premierem Holandii Markiem Rutte. Powiedziała, że potrzebuje „dodatkowych zapewnień” związanych z planem dotyczącym granicy z Irlandią Północną, aby móc przedstawić je następnie w brytyjskim parlamencie przed decydującym głosowaniem.

Donald Tusk podkreśla, że Unia Europejska „nie będzie ponownie negocjowała” umowy, jednak dodał, że liderzy będą rozmawiać na temat tego, jak pomóc w „ułatwieniu ratyfikacji”.

„Nie będziemy renegocjować umowy” - Donald Tusk skomentował opóźnienie głosowania ws. Brexitu i zwołał szczyt UE

Obecna minister ds. pracy i emerytur Amber Rudd powiedziała, że dalsze rozmowy z Brukselą skupią się na opcji „backstop”, która budzi największe obawy parlamentarzystów brytyjskich i jest ona główną przyczyną braku poparcia z ich strony dla obecnego kształtu umowy ws. Brexitu.

W swoim poniedziałkowym oświadczeniu Theresa May nie podała drugiej daty głosowania w parlamencie brytyjskim, jednak premier zapewniła, że ostatecznym terminem będzie 21 stycznia. Ma nadzieję, że do tego czasu przekona ona wystarczającą liczbę parlamentarzystów do poparcia osiągniętego z UE porozumienia dotyczącego Brexitu.