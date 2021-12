Śmierć pasażera na pokładzie samolotu. Pomimo reanimacji, mężczyzna zmarł

Fot. Getty

Pilot musiał awaryjnie zawrócić samolot z powodu nagłego przypadku medycznego na pokładzie. Pasażer zmarł, pomimo reanimacji.

Do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę 4 grudnia na pokładzie samolotu Boeing 777 lecącego z New Delhi w Indiach do Newark koło Nowego Jorku w USA. Pasażer zmarł na pokładzie, pomimo reanimacji prowadzonej przez członków załogi.

Śmierć pasażera na pokładzie samolotu

Lot ze stolicy Indii w okolice Nowego Jorku samolot linii Air India miał lecieć zgodznie z planem ponad 16 godzin. Niestety, z powodu nagłego przypadku medycznego, pilot był zmuszony zawrócić maszynę już po około 2 godzinach lotu i lądować z powrotem w New Delhi po około 4 godzinach i 35 minutach od startu.

Jak podaje portal Pasażer, tragedia na pokładzie rozpoczęła się, gdy samolot był już w przestrzeni powietrznej Pakistanu i znajdował się w okolicy Teheranu. Załoga otrzymała wtedy informację, że jedne z pasażerów ma problemy zdrowotne. Niestety, okazało się, że z mężczyzną jest bardzo źle i ostatecznie konieczna była reanimacja już na pokładzie samolotu.

Lotnisko zostało poinformowane o krytycznej sytuacji i na miejscu czekali ratownicy medyczni, by przejąć pasażera tak szybko, jak to tylko możliwe. Niestety, reanimacja na pokładzie nie wystarczyła i po lądowaniu pasażer był następnie dalej reanimowany przez ratowników medycznych. Ostatecznie mężczyzny nie udało się już uratować.

Linia Air India potwierdziła w oficjalnym oświadczeniu, że na pokładzie samolotu doszło nagłego przypadku medycznego, ale nie podano żadnych szczegółów na temat przyczyn złego stanu zdrowia oraz zgonu pasażera. Wiadomo, że mężczyzna był obywatelem Stanów Zjednoczonych, a samolotem leciał razem z żoną.