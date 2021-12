Samolot wpadł w poślizg podczas lądowania i wypadł z pasa startowego [WIDEO + FOTO]

Fot. Getty, Twitter/@JacdecNew

Samolot pasażerski z 44 osobami na pokładzie wpadł w poślizg w czasie manewru lądowania. Maszyna wypadła z pasa startowego. Zobacz zdjęcia i relację wideo nagraną z wnętrza pokładu przez jednego z pasażerów.

W ubiegły piątek, 3 grudnia, na lotnisku w Rydze doszło do poważnego incydentu. Z powodu bardzo trudnych warunków pogodowych pilotom nie udało się zapanować nad maszyną podczas manewru lądowania. W momencie gdy samolot zetknął się kołami z płytą lotniska, gigantyczny Airbus 220-300 linii airBaltic wpadł w poślizg i wypadł poza pas startowy.

Samolot leciał ze Sztokholmu w Szwecji do łotewskiej Rygi. Przez całą podróż piloci musieli radzić sobie z ciężkimi warunkami pogodowymi, spowodowanymi intensywnymi opadami śniegu. Niestety, z powodu białej zamieci lądowanie okazało się najtrudniejszym momentem całego lotu. Według przedstawicieli linii lotniczej airBaltic, pas startowy był pokryty śniegiem, na skutek czego samolot po prostu prześlizgał się po białym puchu, zatrzymując się dopiero poza wyznaczoną drogą lądowiska.

Na pokładzie samolotu znajdowało się 44 pasażerów, a jeden z nich nagrywał całe lądowanie z perspektywy wnętrza maszyny. Na filmiku zamieszczonym na Twitterze widać, że pasażerowie nie do końca wiedzieli, co dzieje się z maszyną i obawiali się lądowania w taką pogodę. W sieci pojawiły się też zdjęcia, pokazujące, gdzie samolot ostatecznie się zatrzymał.

Passenger video shows the landing of Air Baltic flight #BT102 drifting off paved surface while exiting runway 36 to the right. pic.twitter.com/Mz6yYUlD56

Na szczęście w wyniku tego niebezpiecznego incydentu nikomu nic się nie stało. Pewnych uszkodzeń doznała natomiast sama maszyna, która po ewakuacji pasażerów została odholowana hangaru, gdzie najprawdopodobniej spędzi kilka najbliższych tygodni.

W efekcie niebezpiecznego lądowania samolotu airBaltic oraz z powodu zamieci śnieżnej i ogólnie złych warunków pogodowych, lotnisko w Rydze zostało tymczasowo zamknięte. Pozostałe piątkowe loty przekierowano na inne pobliskie lotniska, w tym do estońskiego Tallinna oraz na litewskie lotniska w Wilnie i Kownie.

❗ Due to weather conditions, Riga Airport is currently closed. Please do not go to the Airport at the moment, contact your airline and follow the information on the Airport’s website!