Smethwick: Atak nożownika w "polskim" sklepie - zginął 17-letni chłopak

Osoby, które próbowały przewieźć go do szpitala samochodem spowodowały kolizję drogową przy Heath Street

W "polskim" sklepie w Smethwick doszło do morderstwa nastolatka. Policja zatrzymała już podejrzanego o dokonanie tego czynu. Brytyjskie media podkreślają, że to kolejny akt przemocy, jaki miał miejsce w tamtych okolicach.

W minioną sobotę, 1 maja 2021 roku, około godziny 16:20 do "polskiego" sklepu w Smethwick (hrabstwo West Midlands) z impetem wbiegł nastoletni chłopak. Siedemnastolatek chciał się w nim ukryć przed dwoma napastnikami. Chwilę potem dopadli oni swoją ofiarę i zadali jej przynajmniej parę ciosów nożem. Świadkowie twierdzą, że kilka z nich zostało zadanych prosto w kark. Przypadkowe osoby, gdy zorientowały się do czego doszło, ruszyły z pomocą młodemu człowiekowi.

17-latek został zabity w "polskim" sklepie

17-latka próbowano przewieźć do lokalnego szpitala samochodem, ale przy Heath Street doszło do kolizji, jak podaje w oficjalnym komunikacie West Midlands Police. Kilka osób miało uciec z miejsca zdarzenia, co zostało potwierdzone przez policje. Służby nie ustają w wysiłkach i "pracują ciężko", aby zidentyfikować wszystkich zamieszanych w te wydarzenia.

W końcu, na miejscu pojawili się ratownicy medyczni w karetce i ofiara tych zdarzeń została zabrana do szpitala. Niestety, jego życia nie udało się uratować. W placówce medycznej stwierdzono zgon 17-latka w około godzinę po tym, jak został przywieziony. "Moje myśli są z rodziną chłopca, która jest wyraźnie zdruzgotana tym, co się stało" - komentowała dla brytyjskich mediów inspektor Hannah Whitehouse z wydziału zabójstw policji w West Midlands.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez West Midlands Police domniemany sprawca, który zostanie oskarżony o morderstwo został już aresztowany. To również nastolatek, jest nieco starszy od swojej ofiary, ma 18 lat. Lokalni funkcjonariusze policji zatrzymali go niedługo po tym, jak miał dopuścić się do zbrodni, w niedzielę, 2 maja 2021 roku.

Jak czytamy na łamach lokalnego portalu informacyjnego "Express and Star" mamy do czynienia z trzecim poważnym aktem przemocy, do którego doszło w tamtych okolicach. Przeszło ponad tydzień temu inny nastolatek został ciężko raniony za pomocą noża, a pod koniec marca doszło tutaj do strzelaniny, w wyniku której zraniono dwie osoby.