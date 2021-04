Planujesz przeprowadzkę do Londynu? Zobacz, które dzielnice polecają Polacy

Fot. Getty

Wiadomości z pierwszej ręki często okazują bezcenne, a gdy chodzi o dzielnicę Londynu, w której warto by zamieszkać, to mogą się one okazać wręcz podwójnie cenne. Zobaczcie, które miejsca w stolicy Wielkiej Brytanii – czy to na terenie Londynu Wewnętrznego, czy Londynu Zewnętrznego, rekomendują polscy londyńczycy.

Pod kątem administracyjnym miasto Londyn funkcjonuje jako Wielki Londyn (ang. Greater London), który obejmuje powierzchnię 1579 km kw. i liczy trochę ponad 8 mln mieszkańców. W obrębie Wielkiego Londynu wyróżniamy Londyn Wewnętrzny (ang. Inner London) i Londyn Zewnętrzny (ang. Outer London). Londyn Wewnętrzny obejmuje 12 gmin miejskich (ang. London boroughs) wraz z najbardziej prestiżowymi City of London i City of Westminster (jednostki te jako jedyne mają na terenie Wielkiego Londynu status miasta w rozumieniu prawa brytyjskiego), natomiast pozostałe 20 gmin miejskich wchodzi w skład Londynu Zewnętrznego.

Londyn – gdzie warto wynająć mieszkanie?

To, czy podoba nam się okolica, w której mieszkamy, jest bardzo często kwestią indywidualną. Niemniej jednak warto zasięgnąć opinii polskich londyńczyków, gdzie polecają oni wynająć mieszkanie na terenie Wielkiego Londynu. Poniżej prezentujemy wam efekt burzy mózgów, którą zrobili Polacy zapytani w mediach społecznościowych o opinię w tej sprawie.

Dobre dzielnice w Londynie – gdzie warto jest zamieszkać?

Hampton w gminie London Borough of Richmond upon Thames ;

Putney w gminie London Borough of Wandsworth ;

Fulham w gminie L ondon Borough of Hammersmith and Fulham ;

Welling w gminie London Borough of Bexley ;

East Finchley w gminie London Borough of Barnet ;

Hackney w gminie London Borough of Hackney ;

Hayes w gminie London Borough of Hillingdon ;

Southfields w gminie London Borough of Wandsworth ;

Sutton w gminie London Borough of Sutton ;

Wembley w gminie London Borough of Brent ;

Walthamstow w gminie London Borough of Waltham Forest ;

Bromley w gminie London Borough of Bromley ;

Cockfosters w gminach London Borough of Enfield i London Borough of Barnet ;

Hammersmith w gminie London Borough of Hammersmith and Fulham.

