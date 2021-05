Dziś Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Kiedy i dlaczego ustanowiono to święto?

Kiedy i dlaczego ustanowiono to święto?

Fot. Getty

2 maja to nie tylko święto polskiej flagi, ale również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jaka jest historia tego święta?

Tradycyjnie w Polsce 2 maja obchodzone jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak święto flagi to nie jedyna uroczystość tego dnia w naszej ojczyźnie. Okazuje się, że również 2 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Jaka jest historia tego święta?

Polonijne święto 2 maja. Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Święto polonijne zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w związku z apelem II Zjazdu Polonii, który odbył się w Pułtusku w 2001 roku. W uzasadnieniu ustanowienia tego polonijnego święta napisano, że ustanowiono je „uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim”. Po raz pierwszy Dzień Polonii i Polaków za Granicą był obchodzony 2 maja 2002 roku, czyli 19 lat temu.

Życzenia dla Polaków za Granicą

Z okazji święta Polonii Ambasador Polski w Wielkiej Brytanii, Arkady Rzegocki, opublikował życzenia dla wszystkich Polaków mieszkających w UK: „Dziś Dzień Flagi i Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Wszystkim Rodakom na Wyspach składam najlepsze życzenia!” - napisał w mediach społecznościowych polski dyplomata.

O Polakach mieszkających poza ojczyzną pamiętali też parlamentarzyści w kraju. Z tej okazji w sobotę 1 maja Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki również złożył publicznie zwrócił się do Polaków za granicą, życząc między innymi: „by mogli realizować swoje życiowe marzenia i plany, zarówno te osobiste, jak i zawodowe”. Marszałek podkreślił także, że „Święto Polonii wzmacnia poczucie polskiej wspólnoty narodowej ponad granicami i ponad wszelkimi podziałami”.

Szczególne podziękowanie Marszałek skierował do polskich nauczycieli za granicą, a także do rodziców i uczniów: „Dziękuję za oddanie, z jakim wypełniają państwo swoje powołanie, szczególnie w obecnej, bardzo trudnej sytuacji epidemicznej. To dzięki państwa ofiarnej pracy młode pokolenie Polaków czuje więź emocjonalną, językową i kulturową z ojczyzną swoich przodków. Dziękuję także rodzicom i uczniom, którzy rozumieją, że dwujęzyczność, dwukulturowość stanowi niepodważalną pozytywną wartość”.

Do życzeń z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą dołącza się też Redakcja Polish Express, życząc wszystkim Czytelnikom mieszkającym w Wielkiej Brytanii i innych częściach Globu, by spełniali swoje marzenia i wytrwale realizowali cele, które podjęli, decydując się na wyjazd na emigrację. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą!