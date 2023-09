Kryzys w UK „Skromne” opodatkowanie super-bogatych mogłoby dać w UK ponad 10 mld funtów

Kongres Związków Zawodowych zaapelował do rządzących, żeby opodatkować marginalną elitę najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii. „Skromny”, jak mówią związkowcy, podatek od majątku, mógłby wygenerować ponad 10 miliardów funtów.

Podatek od majątku to sprawiedliwe rozwiązanie?

Kongres Związków Zawodowych TUC proponuje wprowadzenie podatku od majątku dla 140 000 najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii. Taki ruch pozwoliły wygenerować ponad 10 mld funtów, jakże potrzebnych do finansowania na Wyspach usług publicznych. Z badań zleconych przez Trade Uniion Congress wynika, że „jednorazowy podatek od majątku” w wysokości 1,7 proc. dla ludzi posiadających w Wielkiej Brytanii aktywa powyżej 3 mln funtów, a także w wysokości 3,5 proc. dla tych, którzy posiadają więcej niż 10 mln funtów, zasiliłby budżet kwotą 10,4 mld funtów. A przecież danina zostałaby nałożona na zaledwie 0,3 proc. populacji Wielkiej Brytanii i nie zostałaby rozszerzona na fundusze emerytalne ani dochody emerytalne.

Związkowcy nie ustaną w walce o lepsze warunki życia dla klasy pracującej

Kongres Związków Zawodowych przekonuje, że rosnące nierówności majątkowe skutkują tym, że w Wielkiej Brytanii tworzą się dwa różne, nieprzystające do siebie światy. – Podczas gdy ludzie pracujący zostali dotknięci historycznie wysokim obniżeniem realnej płacy, to bogactwo multimilionerów i miliarderów rozkwitło – argumentuje TUC. A sekretarz generalny Kongresu, Paul Nowak, dodaje: – Czas rozpocząć ogólnokrajową dyskusję na temat tego, jak opodatkowujemy majątek w tym kraju. To absurd, że pielęgniarka płaci większą część swoich dochodów w postaci podatków niż spekulant w City od zysków ze swojego portfela inwestycyjnego. Jest to nie tylko zasadniczo niesprawiedliwe – jest to również złe dla naszej gospodarki. Nasz zepsuty system podatkowy oznacza, że ci na szczycie kumulują bogactwo i stają się coraz bogatsi, podczas gdy ludzie pracy walczą o przetrwanie. To pozbawia naszą gospodarkę wydatków, ponieważ ludzie pracujący wydają swoje pieniądze w sklepach, i pozbawia nasze usługi publiczne bardzo potrzebnych funduszy.

