Sformułowanie "strajk klimatyczny" ("climate strike") zostało uznane w UK słowem roku!

W czwartek autorzy brytyjskiego słownika Collinsa uznali zwrot "strajk klimatyczny" za słowo roku 2019. "Climate strike" pojawi się w przyszłorocznej edycji jednego z najważniejszych słowników języka angielskiego.

Każdego roku leksykografowie słownika Collinsa monitorują liczący sobie 9.5 miliarda (!!!) słów korpus językowy angielskiego i po dogłębnej analizie sporządzają listę 10 nowych i godnych uwagi terminów. Jedno z nich zostaje uhonorowane, jako słowo roku. W 2019 roku tym słowem został zwrot "strajk klimatyczny" ("climate strike"). Językoznawcy słownika Collinsa zdefiniowali go jako "formę protestu polegającą na opuszczaniu zajęć szkolnych lub pracy po to, aby dołączyć do demonstracji na rzecz działań zapobiegających zmianom klimatu".

CZYTAJ TAKŻE: Polak włamał się do domu w Manchesterze i zaatakował kobietę grożąc jej nożem, podczas gdy w pokoju obok spało jej 3-letnie dziecko

Po raz pierwszy sformułowanie "climate strike" zostało użyte w 2015 roku, gdy mieliśmy do czynienia z masową demonstracją w czasie paryskiej konferencji ONZ dotyczącą aktualnych zmian klimatu. Popularność tego słowa wzrosła po tym, jak aktywista ekologiczna Greta Thunberg rozpoczęła swoje protesty w 2018 roku. Od czasu gdy pochodząca ze Szwecji nastolatka usiadła przed szwedzkim parlamentem informując, że przestaje chodzić do szkoły, dopóki politycy nie podejmą działań w tym zakresie, użycie tego słowo wzrosło diametralnie, a protesty w tej sprawie stają się coraz powszechniejsze.

Szacuje się, że we wrześniu 2019 roku sześć milionów ludzi przyłączyło się do ogólnoświatowego strajku klimatycznego, znanego również jako Global Week for Future. Protesty miały miejsce w zasadzie wszędzie, swoim globalnym zasięgiem objęły cały świat, od Afganistanu po Wietnam. Z kolei językoznawcy Collinsa zwrócili uwagę, że sformułowanie "climate strike" było używane jest sto razy częściej w 2019, niż w poprzednim roku.

GORĄCY TEMAT: Nowy Spiker będzie rządził w Izbie Gmin twardą ręką? Ma nie pozwolić na wybiegi proceduralne akceptowane przez Johna Bercowa

Warto zauważyć, że w minionym roku również nagrodzono słowo związane z ekologią - w 2018 roku słownik Collinsa wyróżnił zwrot "jednorazowego użytku". Wcześnie, był to "fake news" (2017) oraz "Brexit" (2016).

Dodajmy, że pośród wyróżnionych słów znalazły się takie sformułowania jak "deepfake", "double down", "hopepunk", "influencer" czy "nonbinary". Swoje własne słowo roku wybiorą też niedługo autorzy Oxford English Dictionary.