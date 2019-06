Satanistyczne ataki na chrześcijańskie kościoły we wschodnim Londynie - podpalono cztery świątynie w ciągu 2 dni

Fot: Damian Gayle Twitter

W ciągu dwóch dni podpalono cztery kościoły w okolicach londyńskiego Stratford. Jeden z nich został zaatakowany, podczas gdy w sali kościelnej odbywały się zajęcia z udziałem dzieci.

Jak czytamy na łamach "The Guardian" ograniczono się jedynie do podpalenia drzwi wejściowych do rzeczonych kościołów. W sumie zaatakowano w ten sposób cztery chrześcijańskie kościoły - w dwóch przypadkach mamy do czynienia z bardzo poważnymi uszkodzeniami.

Wszystkie te ataki łączy motyw satanistyczny - w każdym z kościołów napastnicy pozostali antychrześcijańskie znaki, takie jak pentagramy, liczbę 666, a także wyryli słowo "piekło". Policja bada już tą sprawę. Dochodzenie znajduje się na razie na wczesnym etapie.

Wszystko zaczęło się we wtorek wieczorem. Pierwszym celem ataków był kościół St John's na Stratford Broadway. Zniszczono drzwi, zerwano plakaty, a także zaprószono niewielki ogień. W mniej, niż pół godziny później policja została wezwana do kościoła Cann Hall, około półtora kilometra dalej, w Leytonstone. Służby zostały wezwane przez kobietę, która poczuła dym. Na drzwiach do właśnie tej świątyni wyryto satanistyczne symbole.

Kolejny mały pożar miał miejsce się w środę wieczorem w kościele Jesus Christ Apostolic na Ramsey Road, który znajduje się w niewielkiej odległości od Cann Hall. Niecałą godzinę później policja i strażacy wrócili się z powrotem do kościoła w Cann Hall, gdzie pożar ogarnął główne drzwi.

Tuż po północy w czwartek zaatakowano czwarty kościół. Policja i strażacy udali się do St Matthews na Dyson Street w Stratford, gdzie ogień stał się wystarczająco intensywny, aby całkiem zniszczyć drzwi.