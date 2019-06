Wszyscy Europejczycy chcą pracować krócej, Polacy - niekoniecznie!

Cztery dni pracy w ciągu tygodniu? Pracownicy niemal wszystkich krajów Europy w większości popierają ten pomysł. Wyjątkiem są... Polacy!

Jak wynika z raportu opublikowanego przez "The Workforce View in Europe 2019" pracownicy europejscy chcą krótszego tygodnia pracy. Opracowanie przygotowane przez ADP na podstawie opinii zebranych pośród 10 tysięcy pracowników z takich europejskich krajów, jak Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Hiszpania, Szwajcaria, Włochy czy Wielka Brytania pokazuje, że pomysł skrócenie tygodnia pracy z pięciu do czterech dni zdobywa coraz większe poparcie.

Idea stojąca za pomysłem "odchudzenia" tygodnia pracy jest bardzo prosta - wszyscy na niej skorzystają. Pracownicy będą mieli więcej wolnego, pracodawcy - bardziej wydajnych i wypoczętych pracowników. Niektóre firmy w UK już zaczęły wdrażać tę filozofię. I to ze znakomitymi skutkami! Pewna firma prawnicza w Plymouth skróciła tydzień pracy do 4-dniowego i dała swoim pracownikom podwyżkę. Pomysł okazał się sukcesem – pracownicy są mniej zestresowani, bardziej produktywni, a klienci zadowoleni. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym artykule.

W Szwecji jeszcze w 2016 roku część firm wprowadziła sześciogodzinny dzień pracy, aby zwiększyć w ten sposób produktywność i poczucie zadowolenia u swoich pracowników. Ten system świetnie się sprawdza, a pracownicy o wiele chętniej zakasują rękawy i wywiązują się ze swoich obowiązków w krótszym czasie. Szerzej na ten temat pisaliśmy w tym tekście.

Wracając do raportu przygotowanego przez ADP. Ponad połowa (59 proc.) z ankietowanych pracowników wyraziła chęć pracy jedynie cztery razy w tygodniu. Najbardziej entuzjastycznie do tego pomysłu podchodzili Hiszpanie - poparcie tej nacji wyniosło aż 63 procent. Najbardziej sceptycznie do tej koncepcji odnosili się... Polacy! Tylko 38 proc. naszych rodaków zamieniłoby pięciodniowy tydzień pracy na czterodniowy.

Warto zaznaczyć, że w Hiszpanii i Francji, w więc krajach, które najmocniej walczą o wolny piątek, konsekwencje wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy polegały by również na wydłużeniu dnia pracy od poniedziałku do czwartku oraz zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia. Pomysł na pracę przez 8 godzin dziennie przy obniżce zarobków jest raczej mało popularny i może liczyć na poparcie jedynie w Wielkiej Brytanii. Jest ono jednak dramatycznie niskie i sięga zaledwie 16 procent.