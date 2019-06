Nie zamierzają pracować, a na podróże przyjmują pieniądze od matki, która zatrudniona jest na dwóch etatach

fot. Instagram

Młodzi małżonkowie, Catalin Onc i Elena Engelhardt mówią wprost, że nie zamierzają nigdzie podjąć pracy i szukają sponsorów ich podróży do Afryki za 9 000 funtów. 20-latkowie nie mają także żadnych problemów z tym, aby brać pieniądze od matki Catalina pracującej ciężko na dwóch etatach.

Młode małżeństwo prowadzące konto na Instagramie o nazwie Another Beautiful Day wywołało oburzenie internautów, gdy poinformowało, że potrzebują pieniędzy na podróż rowerem z Niemiec do Afryki i zbierają fundusze przez portal GoFundMe. Catalin Onc i Elena Engelhardt mówią wprost, iż uważają, że podjęcie pracy nie jest dobrą opcją i wolą przeznaczyć swój czas na podróże.

Najczęściej czytane: Zarobek w wysokości 6 tys. funtów w 3 tygodnie na rejsie wycieczkowym. 26-latek z Dublina pokonał 37 tys. kandydatów i zdobył pracę marzeń

„Niektórzy powiedzą nam, aby znaleźć pracę, jak wszyscy i przestać żebrać. Jednak, gdy macie taki wpływ na życie innych, jak my, zatrudnienie nie jest opcją. Moglibyśmy pracować w modelingu i zgromadzić szybko pieniądze, jednak nie chcemy promować konsumpcjonizmu. Normalna praca, w tej sytuacji będzie szkodliwa” – napisała para na Instagramie.

Jak można się spodziewać, znalazło się wiele osób, które mają na ten temat inne zdanie i postanowili się tym podzielić z Catalinem i Eleną.

Ktoś napisał: „Twoja mama pracuje na dwóch etatach, aby zapłacić za twoją podróż. Nie wydaje ci się, że ma to wpływ na jej zdrowie psychiczne? Smutne, że to wszystko nie jest żartem. Waga, jaką przypisujecie samym sobie, jest niedorzeczna.”

Do tej pory para zebrała 180 funtów, a potrzebuje 9 tysięcy funtów na całe przedsięwzięcie.

Catalin napisał: „W tym czasie mama nam pomaga finansowo, pracuje na dwa etaty i nie ma zbyt wiele czasu dla siebie. Nie prosiliśmy jej o pieniądze, ale ona dobrze się czuje z tym, że może nam pomóc. Mamo, chcę, żebyś wiedziała, że nie tylko my, ale także wiele innych osób, skorzysta z twojego wsparcia”.

Przeczytaj też: Brytyjczyk nie może znaleźć pracy od 2 lat, mimo iż wysłał... ponad 400 CV!

Odpierając zarzuty Catalin napisał: „Tak właśnie się czuję, gdy ludzie czynią z pieniędzy najważniejszą sprawę. Posiadanie tatuaży, ładnej dziewczyny i followersów na Instagramie otworzyło nam drzwi, to prawda. Możemy żyć swobodnie i tylko to pokazywać, jak większość osób na portalach społecznościowych. My zdecydowaliśmy się tego nie robić. Widzimy, jak zachowują się ludzie, gdy mamy pieniądze, a kiedy nie. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy zobaczyć dwie strony medalu. Mamy nadzieję, że każdy z was będzie mógł tego doświadczyć. Niektórzy szybko osądzają. Na tę chwilę nie mamy dużo, przyjmujemy pieniądze od mojej mamy i datki, ale nie ukrywamy tego. Ta sytuacja wiele nas uczy”.