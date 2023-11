Zamknięto lotnisko Leeds Bradford (LBA) po tym, jak samolot TUI w trakcie lądowania w mokrych i wietrznych warunkach związanych z huraganem Babet wypadł z pasa startowego.

W czasie huraganu Babet samolot TUI lecący z Korfu w Grecji wpadł w poślizg w trakcie lądowania i zatrzymał się dopiero na trawie. Pasażerowie udostępnili nagrania i zdjęcia z samolotu, który utknął na poboczu pasa startowego na lotnisku Leeds Bradford.

Natychmiast na miejscu zdarzenia pojawiły się pojazdy ratunkowe. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że samolot po wylądowaniu o 13:53 wyjechał z pasa startowego na trawiaste nachylenie. W czasie wypadku na lotnisku włączyła się syrena alarmowa, a na miejsce wezwano służby ratunkowe. W tym również karetki pogotowia i specjalistyczne jednostki straży pożarnej.

Interesting to see the Tesla Model Y Fire / Police car being used today at the Tui Plane Incident at Leeds Bradford Airport

Samolot, który może pomieścić 189 pasażerów, jest zwykle używany przez TUI do lotów na krótkich i średnich dystansach. Wszystkich pasażerów udało się bezpiecznie usunąć z Boeinga 737-800, który utknął na trawiastym terenie lotniska. Straż pożarna poinformowała, że żaden z pasażerów ani członków załogi nie odniósł obrażeń i nie doszło do pożaru. Rzecznik lotniska Leeds Bradford oświadczył:

– Możemy potwierdzić, że nie zgłoszono żadnych obrażeń w wyniku tego zdarzenia i że wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili samolot. W wyniku wypadku lotnisko jest teraz zamknięte. Współpracujemy z linią lotniczą, odpowiednimi zespołami operacyjnymi i awaryjnymi, aby rozwiązać tę sytuację. I możliwie najszybciej przywrócić usługi w bezpieczny sposób. Prosimy pasażerów, aby przed podróżą na lotnisko skontaktowali się ze swoimi liniami lotniczymi w celu sprawdzenia statusu lotu.

Leeds Bradford Airport remains closed after a plane skidded off the runway today

The TUI flight, arriving back in the UK from Corfu, was attempting to land in torrid conditions caused by #StormBabet

The fire service confirmed no injuries had been reported

