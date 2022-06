Sainsbury’s zacznie płacić Living Wage swoim pracownikom? Rośnie presja ze strony inwestorów

Fot. Getty

Udziałowcy wywierają coraz silniejszą presję na sieć Sainsbury’s, naciskając, by supermarket zapewnił wszystkim swoim pracownikom pensję nie niższą niż Living Wage. Niebawem odbędzie się ostateczne głosowanie, na którym zarząd może zostać zobowiązany do wprowadzenia zmian w wynagrodzeniach w całym kraju.

Real Living Wage (RLW) to wynagrodzenie za godzinę pracy, jakie powinien otrzymywać pracownik, by móc się spokojnie utrzymać. Jest to stawka szacowana co roku przez Living Wage Foundation w oparciu o aktualne ceny artykułów gospodarstwa domowego oraz ceny różnych usług w UK. Obecnie RLW wynosi 11,05 GBP w Londynie oraz 9,90 GBP w pozostałych częściach UK.

Co ważne, RLW to coś innego niż ustawowa płaca minimalna w UK, co oznacza, że brytyjscy pracodawcy nie są prawnie zobowiązani do płacenia swoim pracownikom RLW. Zapewnienie pracownikom stawki Real Living Wage jest dobrowolne.

Real Living Wage dla wszystkich pracowników Sainsbury's w UK?

Jak na razie sieć supermarketów Saninsbury’s nie znajdowała się w gronie brytyjskich pracodawców, zapewniających podwładnym płacę nie niższą niż RLW. Powiększa się jednak grupa inwestorów sieci, którzy chcą to jednak zmienić. Jak informuje dziennik The Guardian, za zobligowaniem Sainsbury’s do płacenia pensji co najmniej na poziomie RLW opowiadają się między innymi tacy udziałowcy sieci, jak LGIM, HSBC, Queen's bank Coutts oraz Coal Pensions Board.

W związku z tym, na najbliższym spotkaniu inwestorów, które ma się odbyć 7 lipca i będzie drugim co do wielkości dorocznym spotkaniem tego typu w UK, udziałowcy będą głosować nad zobowiązaniem zarządu Sainsbury’s do zapewnienia pracownikom wynagrodzeń nie niższych niż RLW.

