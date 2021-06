Living Wage a National Minimum Wage. Co powinieneś wiedzieć?

Fot. Getty

Jakie są rodzaje i stawki płacy minimalnej w UK? Czym jest National Minimum Wage, National Living Wage oraz Real Living Wage? Oto najważniejsze informacje o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii obowiązuje kilka różnych progów płacy minimalnej, które zależą od wieku oraz od tego, czy posiadamy aktualnie status ucznia/praktykanta. Główną linię podziału wyznacza 23. rok życia - choć do niedawna był to 25. rok życia, zmiana nastąpiła w kwietniu 2021. Aktualnie osoby, które ukończyły 23 lata otrzymują stawkę minimalną zwaną National Living Wage (NLW). Z kolei osoby poniżej 23. roku życia, ale które ukończyły edukację szkolną, otrzymują stawkę minimalną, której nazwa to National Minimum Wage (NMW). Obie nazwy oznaczają zatem ustawową płacę minimalną w UK, z tym że obejmują dwie różne kategorie wiekowe oraz różne progi wynagrodzenia. Niższe stawki obowiązują w odniesieniu do uczniów i praktykantów.

Krajowa płaca minimalna National Living Wage jest to prawnie wiążąca minimalna stawka godzinowa dla wszystkich bez wyjątku pracowników w Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli 23. rok życia. Od kwietnia 2021 roku płaca minimalna NLW (dla osób, które ukończyły 23. rok życia) wynosi £8,91 za godzinę pracy. Zarówno stawki minimalne w UK dla wszystkich kategorii wiekowych są aktualizowane w kwietniu każdego roku.

Płaca minimalna w UK

Czym różnią się National Living Wage i Real Living Wage

National Living Wage nie należy mylić z inną stawką o podobnej nazwie, czyli z Real Living Wage. Real Living Wage (RLW) jest to realne wynagrodzenie, jakie powinien otrzymywać pracownik, by móc się spokojnie utrzymać - jest to stawka wykalkulowana w oparciu o aktualne ceny artykułów gospodarstwa domowego oraz ceny różnych usług w UK. RLW jakiś czas temu również została podwyższona i aktualnie wynosi £10,85 za godzinę w Londynie oraz £9,50 za godzinę w pozostałych rejonach UK.

Real Living Wage różni się od National Living Wage w trzech podstawowych aspektach:

RLW jest dobrowolna, co oznacza, że pracodawca nie ma obowiązku stosowania się do niej, podczas gdy NLW obowiązuje brytyjskich pracodawców na mocy ustanowionego w UK prawa. RLW jest też oczywiście wyższa niż NLW. Dodatkowo, RLW mogą otrzymywać pracownicy, którzy ukończyli 18 lat, a NLW obowiązuje dopiero od 23. roku życia.

National Minimum Wage

Brytyjska płaca minimalna dla najmłodszych pracowników

National Minimum Wage (NMW) w UK jest to ustawowa minimalna stawka za godzinę pracy przewidziana dla osób poniżej 23. roku życia, które ukończyły już jednak edukację. Należy pamiętać, że stawki minimalne dla najmłodszych pracowników w UK dzieli się na kilka kategorii, a ich wysokość zależy od dokładnego wieku pracownika oraz od tego, czy młoda osoba jest uczniem/praktykantem czy też nie.

National Minimum Wage oraz stawki dla uczniów/praktykantów zostały podzielone przez ustawodawców na cztery kategorie, które od kwietnia 2021 roku wyglądają następująco:

dla osób w wieku 21-22 lata płaca minimalna wynosi obecnie 8,36 za godzinę pracy

dla osób w wieku 18-20 lat stawka minimalna wynosi obecnie 6,56

dla osób poniżej 18. roku życia, które nie posiadają statusu ucznia/praktykanta, stawka minimalna wynosi 4,62

dla osób, które posiadają status ucznia/praktykanta, stawka minimalna wynosi 4,30.

Więcej aktualnych informacji na temat płacy minimalnej w UK można znaleźć na brytyjskich stronach rządowych: National Minimum Wage and National Living Wage rates.