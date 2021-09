Rządowy voucher £100 na zakupy dla mieszkańców Irlandii Północnej. Jak otrzymać kartę SPEND LOCAL?

Na co można przeznaczyć rządowy voucher Spend Local?

Fot. Getty

Władze Irlandii Północnej ogłosiły nowy rządowy program voucherów. Celem High Street Spend Local Scheme jest wsparcie lokalnego rynku NI.

W poniedziałek 27 września rozpoczął się nowy rządowy program w Irlandii Północnej. W ramach programu mieszkańcy Irlandii Północnej mogą otrzymać voucher o wartości 100 funtów. Karty Spend Local tracą ważność z końcem listopada 2021 roku.

Kto i jak może dostać 100 funtów na zakupy w Irlandii Północnej?

Do uzyskania karty Spend Local uprawnione są jedynie osoby, które są pełnoletnie (ukończyły 18 lat) i mieszkają w Irlandii Północnej. Należy jednak pamiętać, że voucher nie przysługuje więźniom. Według szacunków podanych przez BBC, na bon może liczyć około 1,4 miliona osób.

Aby otrzymać 100 funtów w voucherze, należy zarejestrować się na stronie rządowej (https://www.nidirect.gov.uk/services/apply-high-street-scheme-spend-local-prepaid-card). Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października, a pierwsze karty mają zostać wydane w najbliższy poniedziałek, czyli 4 października.

Wsparcie lokalnych sprzedawców w Irlandii Północnej

W poniedziałek 27 października, w dzień uruchomienia programu, rządowa strona internetowa do przyjmowania zgłoszeń napotkała problemy techniczne. Minister gospodarki NI, Gordon Lyons, zapewnił, że dedykowana strona jest „solidna i przygotowana, i będzie w stanie obsłużyć ponad 1,4 miliona wniosków w ciągu czterech tygodni”.

Minister dodał jednak, że rząd spodziewał się, że na samym początku popyt będzie bardzo cierpliwy, w związku z czym mieszkańcy Irlandii Północnej powinni być wyrozumiali i uzbroić się w cierpliwość. Można także nieco poczekać z aplikowaniem o kartę Spend Local.

Jak podkreślił minister, program High Street Spend Local Scheme został uruchomiony, by zachęcić mieszkańców Irlandii Północnej do zakupów w dyskontach lokalnych, a szczególnie u niezależnych sprzedawców, a nie u w sieciówkach. Ma to stanowić wsparcie dla lokalnej gospodarki, borykającej się z post-pandemicznymi stratami.

Na co można przeznaczyć voucher Spend Local?

Jak podaje BBC, vouchery można wykorzystać na zakupy w każdym sklepie, w którym istnieje możliwość płatności kartą płatniczą. Istnieją jednak określone ograniczenia. Kart Spend Local nie można wykorzystać przy zakupach online oraz na hazard czy na bilety parkingowe i tym podobne usługi.