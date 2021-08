Rządowe dotacje na wymianę pieca sięgną do 7 tysięcy funtów - jak działa Clean Heats Grant?

Na co można liczyć?

Brytyjskie władze oferują gospodarstwom domowym nawet do 7000 funtów dofinansowania na wymianę starych kotłów gazowych na bardziej ekologiczne i energooszczędne alternatywy w ramach dążenia do osiągnięcia celu zerowej emisji CO2 netto do 2050 roku.

W przyszłym roku, a konkretnie w kwietniu 2022 roku ma ruszyć rządowy program dotacji wymian pieców na terenie UK. Dzięki niemu brytyjskie społeczeństwo otrzyma pomoc w zrealizowaniu dwóch celów - zakazu ogrzewania kotłami gazowymi, który ma wejść w życie w 2035 roku i osiągnięcia "zeroemisyjności" w 2050. Początkowo władze zaoferują gospodarstwom domowym dofinansowanie w kwocie maksymalnie 4000 funtów, a według doniesień "Timesa" premier Boris Johnson rozważa już teraz zwiększenie tej kwoty do 7000 funtów i wydłużenie czasu trwania programu z dwóch do trzech lat. Dodajmy, że w zeszłym roku ministerstwo energii zrezygnowało z inicjatywy Green Homes Grant. Program wart 300 mln funtów miał sprawić, że brytyjskie domy staną się bardziej eko, dzięki nowoczesnym bojlerom i panelom słonecznym.

Nawet 7 tysięcy funtów pomocy na wymianę starych kotłów gazowych

Jak czytamy na łamach "The Daily Mirror" ponad połowa Brytyjczyków twierdzi, że nie stać ich na pompy ciepła, które prawdopodobnie zastąpią tradycyjne, ale przestarzałe kotły gazowe. Instalacja powietrznej pompy ciepła będzie kosztować około 6000 – 8000 funtów, a instalacja gruntowej pompy ciepła może kosztować od 10 000 do 18 000 funtów w zależności od wielkości nieruchomości. Panuje przekonanie, że wraz z rosnącą popularnością takich rozwiązań, cena tych urządzeń zacznie spadać i staną się bardziej przystępne dla większej ilości osób.

Według najbardziej optymistycznych scenariuszy instalacja takiego systemu ogrzewania wraz z rządowymi dopłatami może nie przekroczyć 1500 funtów. Czy tak się stanie? Nie wiemy...

Program startuje w przyszłym roku

Do 2028 roku rząd chce instalować 600 tys. pomp ciepła rocznie. Obecnie, co roku instalowanych jest około 30 tys. pomp ciepła na terenie Wielkiej Brytanii. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ trwają prace nad kotłami wodorowymi. Dodajmy, że według wyliczeń Rated People zastąpienie bojlera gazowego pompą ciepła może przynieść oszczędności rzędu 1300 funtów w skali roku dla domu, w którym mieszka czteroosobowa rodzina.