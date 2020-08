Rząd zapłaci osobom o niskich dochodach za to, aby się odizolowali, jeśli będą chorzy lub okaże się, że mieli kontakt z osobą zarażoną

Osoby o niskich dochodach, które będą zarażone koronawirusem lub okaże się, że miały kontakt z osobą zarażoną, otrzymają pomoc finansową od rządu, aby mogły odizolować się w domach. Pomoc będzie świadczona w ramach programu pilotażowego dla konkretnych rejonów.

Rząd poinformował o planie dotyczącym pomocy finansowej dla osób o niskich dochodach, które okażą się zarażone koronawirusem lub miały kontakt z osobą zarażoną. Dzięki programowi otrzymają one 182 funty za 14-dniowy okres izolacji, czyli dziennie 13 funtów.

Przeczytaj koniecznie: Nawet milion pracowników w UK nie wróci do biur i nadal będzie pracować zdalnie

Pieniądze dla osób o niskich dochodach

Pomoc finansową otrzymają osoby z wyznaczonych rejonów kraju objętych epidemią i ma ona być dla nich wsparciem w czasie izolacji, kiedy zrezygnują z pójścia do pracy. Przedstawiciele władz lokalnych ostrzegają jednak, że pieniądze te nie są wystarczające do tego, aby zrekompensować ludziom utratę dochodów w czasie samoizolacji.

Kwoty są za niskie

Jak powiedział BBC laburzysta z Pendle Council, Mohammed Iqbal:

- Cieszę się z tego, że udzielona zostanie pomoc finansowa, jednak stawki, które podał rząd, są tak naprawdę policzkiem dla tych, którzy zarazili się koronawirusem. Jeśli osoba pracuje na pełny etat i nie może pracować z domu, to zgodnie z informacją podaną przez rząd, otrzyma ona pomoc w wysokości 4,55 funta za godzinę samoizolacji. Nie jest to wystarczająca kwota. Obawiam się, że dla osób, które okazały się zarażone lub powiedziano im, że muszą się odizolować, nie jest to zachętą do pozostania w domu.

Matt Hancock, który poinformował o rządowym pomyśle, powiedział, że wypłaty te „pomogą ludziom o niskich dochodach, którzy nie mogą pracować z domu, aby mogli mieć swój wkład w krajową walkę z wirusem”. Minister dodał także, że „istotne jest, abyśmy trzymali się zasady dotyczącej samoizolacji, jeśli jesteśmy zarażeni koronawirusem lub mieliśmy kontakt z osobą zarażoną”.