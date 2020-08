Nawet milion pracowników w UK nie wróci do biur i nadal będzie pracować zdalnie

Pięćdziesięciu brytyjskich pracodawców przesłuchanych przez BBC stwierdziło, że nie planuje w najbliższej przyszłości pozwolić swoim pracownikom wrócić do pracy w biurze w pełnym wymiarze godzin.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez BBC wśród jednych z największych brytyjskich przedsiębiorstw zdecydowana większość pracodawców w obecnej sytuacji chce uniknąć powrotu do tradycyjnego modelu "pracy w biurze". Z pięćdziesięciu firm, do których wysłano odpowiednie zapytanie, 24 przedsiębiorstwa nie mają jeszcze żadnych planów dotyczących pełnego powrotu wszystkich pracowników do biur. Aż 20 firm zamierza stopniowo i powoli przywracać swoich pracowników do tradycyjnej pracy przed biurkiem, w biurze. Trzy firmy już to zrobiły, ale nie zamierzają przywracać kolejnych pracowników, a kolejne 20 firm otwarło swoje biura dla pracowników, którzy nie mogą wykonywać swoich obowiązków służbowych z domu.

Praca zdalna w UK - jak podchodzą do niej firmy?

Co jest powodem takiej sytuacji? Dlaczego brytyjscy pracodawcy z najróżniejszych sektorów - od bankowości po branżę retail - nie chcą swoich pracowników z powrotem sprowadzać do biur? Główną przeszkodą są wprowadzone przez brytyjskie władze ograniczenia dotyczące zachowania dystansu społecznego. W biurach po prostu nie ma tyle miejsca, aby bezpiecznie "pomieścić" wszystkich pracowników.

Co z pracownikami, którzy wolą pracować w biurze? Jak podaje BBC wiele firm jest elastycznych pod tym względem. Są to na przykład banki. Niemniej, wiele mniejszych przedsiębiorstw nie ma takich możliwości i w wielu przypadkach decyduje się na "porzucenie" swoich biur - to choćby przypadek niewielkiej agencji PR z biurem w sercu biznesowej dzielnicy Birmingham.

Jakie skutki dla całej gospodarki będzie miała długotrwała praca zdalna?

Warto w tym miejscy dodać, że przejście na tryb pracy zdalnej ma bardzo wymierne finansowe korzyści dla firmy - oznacza to oszczędność na czynszu i mediach. Z kolei pracownicy nie tracą czasu na dojazdy.

Rzecz jasna, kwestia ta jest o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ biura funkcjonują w systemie naczyń połączonych. "Pustoszenie" dzielnic biznesowych oznacza kłopoty dla na przykład lokalnego sektora usługowego i gastronomicznego. Cierpi na tym komunikacja zbiorowa. Kolejną sprawą jest produktywność pracy zdalnej i czy obecne rozwiązania będzie się dało zastosować w dłuższej perspektywie...

