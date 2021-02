Rząd UK szykuje się do łagodzenia obostrzeń - od 8 marca dozwolony będzie ruch na świeżym powietrzu i spotkania ze znajomymi

Już 8 marca możemy spodziewać się znaczącego poluzowania obecnych restrykcji związanych z epidemią koronawirusa na Wyspach. Co zostanie "odmrożone" w pierwszej kolejności?

Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" brytyjski rząd ogłosił w dniu dzisiejszym, że do dnia 6 maja 2021 roku na terenie Wysp mają zostać zaszczepieni wszyscy powyżej 50. roku życiu oraz inne osoby, które należą do jednej z dziewięciu wyróżnionych grup. Dlaczego akurat datę wyznaczono na 6 maja? Bo właśnie wtedy odbędą się lokalne wybory w Anglii i Walii. Według rządu mogą się one odbyć tylko wtedy, jeśli ta część programu szczepień zostanie zrealizowana. Co ciekawe, oficjalny rządowy komunikat rządowy stoi w sprzeczności z opinią ministra ds. szczepień Nadhima Zahawiego, który wielokrotnie odmawiał podania daty wdrożenia pierwszej fazy szczepień, która ma objąć aż 32 miliony osób w UK. Nie dalej, jak wczoraj, w jednym z wywiadów potwierdził swoje stanowisko w tej kwestii.

Kiedy rząd UK zacznie łagodzić obostrzenia?

Ale to jeszcze nie wszystko! Wszystko wskazuje na to, że przy Downing Street 10 wieje optymizmem. Według źródeł na jakie powołują się dziennikarze "Timesa", szef brytyjskiego rządu ma szykować "szybki powrót do normalności". Dzieci (przynajmniej częściowo!) mają wrócić do edukacji w szkołach od 8 marca. Również wtedy mają zostać odwołane restrykcje dotyczące uprawiana sportu na świeżym powietrzu oraz spotykania się z innymi ludźmi na zewnątrz.

Z kolei reporterzy "The Daily Mail" powołując się na swoje źródła w Whitehall zapewniają, że ów "szybki powrót do normalności" miałby mieć miejsce w w kwietniu i maju. W tym miejscu trzeba zadać pytanie na ile te spekulacje polegają na prawdzie i czy się sprawdzą? Kalkulację zarówno "Maila", jak i "Times" wydają się bardzo rozsądne - dość powiedzieć, że Szkocja już zdecydowała się na podobny ruch. Nicola Sturgeon potwierdziła, że otwierając szkoły złagodzi niektóre obostrzenia.

Według brytyjskich mediów już 8 marca można spodziewać się zniesienia niektórych ograniczeń

Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami plan powrotu do normalności ma zostać zaprezentowany 22 lutego. Wszelkie szczegóły dotyczące ponownego otwarcia sklepów non-essential zostaną w nim zawarte. Wszystko również wskazuje na to, że premier Johnson jest skory do uproszczenia skomplikowanych zasad związanych z obecnymi restrykcjami.